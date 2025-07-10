ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６８、伊８４ｂｐ 今週は縮小水準継続で変化乏しい
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６８、伊８４ｂｐ 今週は縮小水準継続で変化乏しい
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:02時点）（%）
ドイツ 2.67
フランス 3.352（+68）
イタリア 3.514（+84）
スペイン 3.282（+61）
オランダ 2.845（+18）
ギリシャ 3.361（+69）
ポルトガル 3.109（+44）
ベルギー 3.214（+54）
オーストリア 3.025（+36）
アイルランド 2.936（+27）
フィンランド 3.068（+40）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:02時点）（%）
ドイツ 2.67
フランス 3.352（+68）
イタリア 3.514（+84）
スペイン 3.282（+61）
オランダ 2.845（+18）
ギリシャ 3.361（+69）
ポルトガル 3.109（+44）
ベルギー 3.214（+54）
オーストリア 3.025（+36）
アイルランド 2.936（+27）
フィンランド 3.068（+40）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）