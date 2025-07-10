ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６８、伊８４ｂｐ　今週は縮小水準継続で変化乏しい
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:02時点）（%）
ドイツ　　　　2.67
フランス　　　3.352（+68）
イタリア　　　3.514（+84）
スペイン　　　3.282（+61）
オランダ　　　2.845（+18）
ギリシャ　　　3.361（+69）
ポルトガル　　　3.109（+44）
ベルギー　　　3.214（+54）
オーストリア　3.025（+36）
アイルランド　2.936（+27）
フィンランド　3.068（+40）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）