ÅçºêÍÚ¹á¡ßISSEI¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¡¢Ãæ»³Í¥ÇÏ¤é¶¦±é¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼É÷Æ°²è¤â¸ø³«
¡¡ÅçºêÍÚ¹á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ISSEI¤¬¶¦±é¤¹¤ë7·î31Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µÌÚÍË24»þ58Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ»³Í¥ÇÏ¡¢½ÂÃ«¸¬¿Í¡¢Ê¡ÅÄº»µª¡¢»³Ã«²Ö½ã¡¢ÊÒ»³Ë¨Èþ¡¢²ÖÅÄÍ¥Î¤²»¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Ãæ»³¡õ½ÂÃ«¡õÊ¡ÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼É÷Æ°²è¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÙÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼É÷Æ°²è²ò¶Ø¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÎø°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥ä¥Á¥Ê¥Ä¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£Îø°¦¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤ÇÆÃÄê¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤ò¼«³Ð¤·¡¢³ëÆ£¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦²µÍÕ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅçºêÍÚ¹á¡£Æ±¤¸¤¯¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²µÍÕ¤È¤Ï°ã¤¤Îø°¦´¶¾ð¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¥Ï¥ì¤òISSEI¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ú¥ó¥®¥ó¡ª¡Ù¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥Ê¡¼¥¹¥¨¥¤¥É¡Ù¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤¿º£ÏÂµª¡£¶¦Æ±µÓËÜ¤Ë¤Ï½é¤ÎµÓËÜ»²²Ã¤È¤Ê¤ë»ù¶Ì±«»Ò¤Î¤Û¤«¡¢²ÖÅÄËã°á»Ò¡¢º£ÏÂµª¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦²µÍÕ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡²µÍÕ¤ä¥Ï¥ì¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¼«¤é¤Î±Ä¤à¥«¥Õ¥§¤Ç¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖCoiCafé¡×¤ÎÅ¹¼ç¡¦¹É¹á¤ËÊ¡ÅÄº»µª¡£²áµî¤ÎÎø°¦¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤ë¡ÖCoi-Café¡×¤Î¾ïÏ¢¡¦¥Ê¥®¤Ë½ÂÃ«¸¬¿Í¡£Îø°¦´¶¾ð¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ ¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²µÍÕ¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ëÀÄÇ¯¡¦ ÂÀ°ì¤òÃæ»³Í¥ÇÏ¤¬±é¤¸¤ë¡£ÂÀ°ì¤¬²µÍÕ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢²µÍÕ¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦°ªÌò¤Ë»³Ã«²Ö½ã¡¢²µÍÕ¤Î¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¡¦¾®Ä®Ìò¤ËÊÒ»³Ë¨Èþ¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆ±Î½¡¦½ãÌò¤Ë¤Ï²ÖÅÄÍ¥Î¤²»¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÌ¤²ò¶Ø¥¥ã¥¹¥È¤â¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹É¹á¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÂô»³¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÁê¼ê¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÃÎ¤ê¡¢°¦¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡½ÂÃ«¤Ï¡Ö¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤ËÃé¼Â¤ÊÉôÊ¬¤È¡¢¼Â¼Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²æ¡¹¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îø¤Ç¤â°¦¤Ç¤â¡¢¤«¤¿¤Á¤Ï²¿¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤»ö¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï¡Ö¸½¼ÂÎ¥¤ì¤Ë¤â»×¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¹¤´¤¯µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¡ÈÎø°¦¡É¤Ã¤Æ¿Í¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤êÎ¥¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÇº¤ó¤À¤ê´¿´î¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤¬À¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬Ìµ¤¤À¤³¦¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¡ÖÎø¤¹¤ë¿´¤ò¤â¤Ä¿Í¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯ÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼É÷Æ°²è¤âÅþÃå¡£
¡¡ÂÀ°ì¡ÊÃæ»³¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤Î¿Í¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ß¡¢°ª¡Ê»³Ã«¡Ë¤Ï¡Ö¸½¼Â¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡½ã¡Ê²ÖÅÄ¡Ë¤Ï¡Ö¡ÈÆÈÀê¤·¤¿¤¤¡É¤È¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÃ¯¤È¤¤¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤È½é¡¹¤·¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£¹É¹á¡ÊÊ¡ÅÄ¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÈÆ±¤¸´¶¾ð¤ò¤â¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡¥Ê¥®¡Ê½ÂÃ«¡Ë¤Ï¡Ö²¶¤Ï¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ°Ï¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤â½ý¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ï¤·¤Ê¤¤ÇÉ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ì¡ÊISSEI¡Ë¤Ï¡Ö²¶¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¢¥¤¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¶½Ì£¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¸ì¤ê¡¢²µÍÕ¡ÊÅçºê¡Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¼«Ê¬¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÉÆÈ´¶¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Ï¡¢CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ7·î31Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þ58Ê¬ÊüÁ÷¡£¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ8·î8Æü25»þ53Ê¬¤è¤êËè½µÊüÁ÷¡£
¢¨Ê¡ÅÄº»µª¡¢½ÂÃ«¸¬¿Í¡¢Ãæ»³Í¥ÇÏ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Ê¡ÅÄº»µª¡Ê¹É¹áÌò¡Ë
¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹É¹á¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÂô»³¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤â°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Ä©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÁê¼ê¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÃÎ¤ê¡¢°¦¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£½ÂÃ«¸¬¿Í¡Ê¥Ê¥®Ìò¡Ë
¤º¤Ã¤È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎÍÍ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ÇÎø°¦Êª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·¤·¤¤»ö¤Ë¥È¥é¥¤¤·¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëº£´ÆÆÄ¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±ÆÁ°¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¡¢¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢É½¸½¤â¥É¥é¥Þ¤ÈÎø¥ê¥¢¤Î´Ö¤¯¤é¤¤¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤¿¤é¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤ËÃé¼Â¤ÊÉôÊ¬¤È¡¢¼Â¼Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²æ¡¹¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë¥Ê¥®¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ä¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤òÃ£´Ñ¤·¤Ä¤Ä¤âÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÈÀ¤³¦¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÊý¤ËÇº¤à¼ç¿Í¸ø¡¢²µÍÕ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà¤ÏÈà¤Ê¤ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤äÁªÂò¤ò¤·¤ÆÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤Âå¤ä´Ä¶¤Î°ã¤¤¤Ç¹Í¤¨Êý¤¬¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤â¤¢¤ë¡£Æ¬¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Êª»ö¤¬µ¯¤¤¿»þ¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Îø¤Ç¤â°¦¤Ç¤â¡¢¤«¤¿¤Á¤Ï²¿¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤»ö¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ»³Í¥ÇÏ¡ÊÂÀ°ìÌò¡Ë
º£ºî¤Î´ë²è¤òºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢ÁÇÄ¾¤ËÌÌÇò¤¤ÏÃ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÎø°¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Â¿ÍÍÀÂ¿ÍÍÀ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Â¿ÍÍÀ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤ÈÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ì¤Ä¤Ò¤Í¤Ã¤¿Âêºà¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¼ÂÎ¥¤ì¤Ë¤â»×¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¹¤´¤¯µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¡ÈÎø°¦¡É¤Ã¤Æ¿Í¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤êÎ¥¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÇº¤ó¤À¤ê´¿´î¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤¬À¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤â¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÙÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼É÷Æ°²è²ò¶Ø¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÎø°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥ä¥Á¥Ê¥Ä¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£Îø°¦¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤ÇÆÃÄê¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤ò¼«³Ð¤·¡¢³ëÆ£¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦²µÍÕ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅçºêÍÚ¹á¡£Æ±¤¸¤¯¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²µÍÕ¤È¤Ï°ã¤¤Îø°¦´¶¾ð¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¥Ï¥ì¤òISSEI¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦²µÍÕ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡²µÍÕ¤ä¥Ï¥ì¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¼«¤é¤Î±Ä¤à¥«¥Õ¥§¤Ç¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖCoiCafé¡×¤ÎÅ¹¼ç¡¦¹É¹á¤ËÊ¡ÅÄº»µª¡£²áµî¤ÎÎø°¦¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤ë¡ÖCoi-Café¡×¤Î¾ïÏ¢¡¦¥Ê¥®¤Ë½ÂÃ«¸¬¿Í¡£Îø°¦´¶¾ð¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ ¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²µÍÕ¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ëÀÄÇ¯¡¦ ÂÀ°ì¤òÃæ»³Í¥ÇÏ¤¬±é¤¸¤ë¡£ÂÀ°ì¤¬²µÍÕ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢²µÍÕ¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦°ªÌò¤Ë»³Ã«²Ö½ã¡¢²µÍÕ¤Î¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¡¦¾®Ä®Ìò¤ËÊÒ»³Ë¨Èþ¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆ±Î½¡¦½ãÌò¤Ë¤Ï²ÖÅÄÍ¥Î¤²»¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÌ¤²ò¶Ø¥¥ã¥¹¥È¤â¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹É¹á¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÂô»³¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÁê¼ê¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÃÎ¤ê¡¢°¦¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡½ÂÃ«¤Ï¡Ö¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤ËÃé¼Â¤ÊÉôÊ¬¤È¡¢¼Â¼Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²æ¡¹¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îø¤Ç¤â°¦¤Ç¤â¡¢¤«¤¿¤Á¤Ï²¿¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤»ö¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï¡Ö¸½¼ÂÎ¥¤ì¤Ë¤â»×¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¹¤´¤¯µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¡ÈÎø°¦¡É¤Ã¤Æ¿Í¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤êÎ¥¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÇº¤ó¤À¤ê´¿´î¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤¬À¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬Ìµ¤¤À¤³¦¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¡ÖÎø¤¹¤ë¿´¤ò¤â¤Ä¿Í¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯ÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼É÷Æ°²è¤âÅþÃå¡£
¡¡ÂÀ°ì¡ÊÃæ»³¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤Î¿Í¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ß¡¢°ª¡Ê»³Ã«¡Ë¤Ï¡Ö¸½¼Â¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡½ã¡Ê²ÖÅÄ¡Ë¤Ï¡Ö¡ÈÆÈÀê¤·¤¿¤¤¡É¤È¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÃ¯¤È¤¤¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤È½é¡¹¤·¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£¹É¹á¡ÊÊ¡ÅÄ¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÈÆ±¤¸´¶¾ð¤ò¤â¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡¥Ê¥®¡Ê½ÂÃ«¡Ë¤Ï¡Ö²¶¤Ï¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ°Ï¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤â½ý¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ï¤·¤Ê¤¤ÇÉ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ì¡ÊISSEI¡Ë¤Ï¡Ö²¶¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¢¥¤¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¶½Ì£¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¸ì¤ê¡¢²µÍÕ¡ÊÅçºê¡Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¼«Ê¬¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÉÆÈ´¶¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Ï¡¢CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ7·î31Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þ58Ê¬ÊüÁ÷¡£¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ8·î8Æü25»þ53Ê¬¤è¤êËè½µÊüÁ÷¡£
¢¨Ê¡ÅÄº»µª¡¢½ÂÃ«¸¬¿Í¡¢Ãæ»³Í¥ÇÏ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Ê¡ÅÄº»µª¡Ê¹É¹áÌò¡Ë
¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹É¹á¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÂô»³¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤â°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Ä©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÁê¼ê¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÃÎ¤ê¡¢°¦¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£½ÂÃ«¸¬¿Í¡Ê¥Ê¥®Ìò¡Ë
¤º¤Ã¤È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎÍÍ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ÇÎø°¦Êª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·¤·¤¤»ö¤Ë¥È¥é¥¤¤·¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëº£´ÆÆÄ¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±ÆÁ°¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¡¢¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢É½¸½¤â¥É¥é¥Þ¤ÈÎø¥ê¥¢¤Î´Ö¤¯¤é¤¤¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤¿¤é¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤ËÃé¼Â¤ÊÉôÊ¬¤È¡¢¼Â¼Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²æ¡¹¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë¥Ê¥®¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ä¡È¥ì¥ó¥¢¥¤¡É¤òÃ£´Ñ¤·¤Ä¤Ä¤âÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÈÀ¤³¦¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÊý¤ËÇº¤à¼ç¿Í¸ø¡¢²µÍÕ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà¤ÏÈà¤Ê¤ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤äÁªÂò¤ò¤·¤ÆÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤Âå¤ä´Ä¶¤Î°ã¤¤¤Ç¹Í¤¨Êý¤¬¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤â¤¢¤ë¡£Æ¬¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Êª»ö¤¬µ¯¤¤¿»þ¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Îø¤Ç¤â°¦¤Ç¤â¡¢¤«¤¿¤Á¤Ï²¿¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤»ö¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ»³Í¥ÇÏ¡ÊÂÀ°ìÌò¡Ë
º£ºî¤Î´ë²è¤òºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢ÁÇÄ¾¤ËÌÌÇò¤¤ÏÃ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÎø°¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Â¿ÍÍÀÂ¿ÍÍÀ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Â¿ÍÍÀ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤ÈÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ì¤Ä¤Ò¤Í¤Ã¤¿Âêºà¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¼ÂÎ¥¤ì¤Ë¤â»×¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¹¤´¤¯µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¡ÈÎø°¦¡É¤Ã¤Æ¿Í¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤êÎ¥¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÇº¤ó¤À¤ê´¿´î¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤¬À¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤â¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª