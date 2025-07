不二家「サンリオキャラクターズシールチョコレート」がリニューアル!

パッケージもシールもデザインが増えて、さらにキュートにパワーアップします☆

不二家「サンリオキャラクターズシールチョコレート」

価格:オープンプライス

発売日:2025年7月15日(火)

表示内容量:5粒(個包装)

パッケージデザイン:全7種(ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ポチャッコ、ポムポムプリン、ハンギョドン)

販売エリア:全国

サンリオのキャラクターが大きく描かれたパッケージがかわいい「サンリオキャラクターズシールチョコレート」がリニューアル!

パッケージは、「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「ポムポムプリン」に加えて、サンリオキャラクター大賞で上位人気の3キャラクター「ポチャッコ」「クロミ」「ハンギョドン」を新たに追加した全7種になります。

サンリオの人気キャラクターがモチーフの食べ物や、アルファベットが描かれたバリエーション豊富なシール1枚つき!

キャラクターシール全22種のデザインも一新しパワーアップします。

ランダム封入となっているので、どんなデザインのシールが入っているかはお楽しみです☆

個包装にもキャラクターをデザイン。

全7種がランダム封入されています。

友だちとシェアするのも楽しい、キュートな個包装です。

個包装に入っているのは、いちごクリームが入ったいちご味のミルクチョコレート。

甘酸っぱくフルーティーな味わいが楽しめます☆

サンリオキャラクター大賞で上位のキャラクターたちが勢ぞろいした、新しいシール付きチョコレート!

リニューアルした不二家「サンリオキャラクターズシールチョコレート」は、2025年7月15日(火)より全国で販売開始です。

