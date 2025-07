2種のソースから選べるサンドイッチ「クラシック グリチキベーコン」が、アメリカ・コネチカット州生まれの「サブウェイ」から、2025年7月16日(水)より登場!

ブランド発祥の地からインスパイアされたアメリカンなサンドイッチです☆

サブウェイ「クラシック グリチキベーコン〜ハニーマスタードソース〜/クラシック グリチキベーコン〜チポトレソース〜」

販売期間:2025年7月16日(水)〜 ※なくなり次第終了

販売店舗:サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

サンドイッチチェーン「サブウェイ」から、「クラシック グリチキベーコン〜ハニーマスタードソース〜」「クラシック グリチキベーコン〜チポトレソース〜」の2種のサンドが登場。

さらに夏にぴったりのレモンの酸味が爽やかなドリンク「クランベリーレモン」、サイドメニューでもアメリカンな味わいを楽しめるベーコン入りの「シーザーサラダ」が、期間限定でラインナップされます!

サブウェイが生まれたのは、 1965年のアメリカ・コネチカット州ブリッジポート。

誕生から60周年となる2025年に登場するのは、故郷であるアメリカンローカルな味わいを楽しめる「クラシック グリチキベーコン〜ハニーマスタードソース〜」「クラシック グリチキベーコン〜チポトレソース〜」です。

共通するローストグリルチキンにはジューシーな鶏もも肉を使用し、スモーキーなベーコンビッツには赤身が多く脂身の少ない部位を使用。

噛めば噛むほどに肉本来のうまみを味わうことができます。

そこに、サブウェイファンからの復活を望む声が多く、酸味と甘みのバランスにこだわったさっぱりとしたハニーマスタードソースや、暑い時季に食欲をそそるピリッとした辛みのチポトレソースが相性抜群に絡み合います。

また、今回登場する色鮮やかな「クランベリーレモン」はスライスレモンの酸味が爽やかで夏に飲みたくなるさっぱりとしたドリンクです。

さらに、サイドメニューに新登場する「シーザーサラダ」はサンドイッチ同様にベーコンビッツがトッピングされ、アメリカンスタイルな味わいを楽しめます。

クラシック グリチキベーコン〜ハニーマスタードソース〜

価格:620円(税込)

ジューシーで食べ応えのあるグリルチキンに、ベーコンビッツを合わせたサンドイッチ。

ハニーマスタードソースでさっぱりと仕上げたアメリカンな味わいです。

クラシック グリチキベーコン〜チポトレソース〜

価格:620円(税込)

ピリッとスモーキーなチポトレソースを使用した「クラシック グリチキベーコン〜チポトレソース〜」

ジューシーで食べ応えのあるグリルチキンとベーコンビッツに合わせた、アメリカンなサンドイッチです。

クランベリーレモン

価格:290円(税込)

鮮やかな色が夏に映えるアメリカンなドリンク「クランベリーレモン」

スライスレモンがさわやかな、暑い夏に飲みたくなるさっぱりとした味わいに仕上げられています。

シーザーサラダ

販売価格:390円(税込)

スモーキーなベーコンビッツをトッピングした「シーザーサラダ」

濃厚なシーザードレッシングが相性抜群のアメリカンなサイドサラダです。

対象メニューを購入で、抽選で400名に当たるプレゼントキャンペーン開催

実施期間:2025年7月16日(水)〜7月30日(水)

対象商品:「クラシック グリチキベーコン〜ハニーマスタードソース〜」、「クラシック グリチキベーコン〜チポトレソース〜」各種セットメニュー

実施店舗:サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

期間限定で「クラシック グリチキベーコン〜ハニーマスタードソース〜」と「クラシック グリチキベーコン〜チポトレソース〜」の各種セットメニューを購入した方の中から抽選で400名にレトロスタッキングカップが当たるプレゼントキャンペーンを開催!

上記対象商品を購入したレシートから簡単に応募できるほか、モバイルオーダーで対象メニューを購入の場合自動エントリーとなります。

食べ応えのあるグリルチキンたっぷりのアメリカンなサンドイッチ!

サブウェイの「クラシック グリチキベーコン〜ハニーマスタードソース〜」「クラシック グリチキベーコン〜チポトレソース〜」は、2025年7月16日(水)より期間限定で登場します。

