青柳総本家から、パズルゲーム「ようこそ!ポケモンカフェ〜まぜまぜパズル〜」のパッケージがかわいい「ポケまぜ 青柳ういろう」が登場!

「ポケまぜ」とJR東海「推し旅」の企画を記念した、期間限定和菓子です☆

青柳総本家「ポケまぜ 青柳ういろう」

価格:1,080円(税込)

販売期間:2025年7月23日(水)〜2026年3月末

内容:6枚入(しろ×2、パイナップル×2、さくら×2)

特典:オリジナルシール1枚入り(全3種/ランダム封入)

販売店舗:青柳総本家 エスカ直営店、青柳総本家 大須本店、青柳総本家 守山直営店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、PLUSTA名古屋中央・PLUSTAGift名古屋中央他、中部国際空港 セントレア銘品館、県営名古屋空港 スカイショップ翼、刈谷ハイウェイオアシス セントラルプラザ1Fおみやげコーナー、他

※在庫状況・入荷予定に関する個別の問い合わせ不可

「青柳ういろう」「カエルまんじゅう」などの菓子を製造・販売している「青柳総本家」

ポケモンたちとパズルに挑戦しながらカフェを経営するパズルゲーム「ようこそ!ポケモンカフェ〜まぜまぜパズル〜」と、JR東海「推し旅」の企画を記念した、「ポケまぜ」×「青柳ういろう」の商品「ポケまぜ 青柳ういろう」が期間限定で登場します。

個包装には、ジラーチ・ピカチュウ・ミュウが各フレーバーにプリントされており、お土産で配るのにもおすすめ。

「ポケまぜ 青柳ういろう」には、オリジナルシール全3種から1枚がランダムで入っています☆

JR東海「推し旅」×「ポケまぜ」とは

愛知・岐阜エリアを旅して楽しむ企画を順次開催予定。

エリアごとに異なるポケモンと、その地域ならではの食べ物や景色を堪能できます。

「名古屋」エリアでは2025年6月23日(月)〜8月31日(日)まで、東海道新幹線車内で楽しめる企画のほか、東海道新幹線各駅にはポケモンと写真が撮影できるフォトフレーム等が登場。

東海道新幹線での旅行を盛り上げてくれます☆

エスカ直営店ではポケモンたちに会える!

「エスカ直営店」では、「ポケまぜ」仕様に店舗を改装。

ゲーム内のパズルをイメージし、ポケモンが上から落ちてくるような装飾や青柳マークが転がる暖簾がゲームの世界観が表現されています。

「ポケまぜ」に登場するポケモンたちが出迎えてくれるお店です☆

※装飾は予告なく終了する場合があります

名古屋みやげにぴったりの、個包装まで楽しい「ポケまぜ」デザインのういろう!

「ポケまぜ 青柳ういろう」は、2025年7月23日(水)から2026年3月末までの期間限定で、青柳総本家 エスカ直営店などにて登場します。

