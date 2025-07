きゃりーぱみゅぱみゅがママになってカムバック。7月18日に新曲「KURU KURU HARAJUKU」をリリースする。 前作から約1年3か月となる本楽曲は、エキゾチックなサウンドと中毒性の高いビートが融合し、“踊らずにはいられない”フロア直撃の1曲となっている。 アートワークには、「ぱみゅぱみゅレボリューション」「なんだこれくしょん」などデビュー以来彼女を支えてきた錚々たるクリエイター陣、アートディレクションにSteve Nakamura、ヘアメイクに小西神士、スタイリングに飯嶋久美子、カメラマンに半沢健が再集結。 実の我が子と初共演に挑み、育児と仕事を両立しながら前に進むきゃりーのまさにリアルな姿を表現。「子どもと一緒に楽しみながら、共に成長していく」親子の姿を映し出したビジュアルが完成した。そこには、子どもにたくさんの世界を見せ、社会を通して学んでほしいという想いと、その歩みに寄り添いながら、自らも母親として成長していく温かな決意が込められている。 ◆ ◆ ◆ ■きゃりーぱみゅぱみゅコメントきゃりーぱみゅぱみゅが二人組になりました(笑)。これまでも、きゃりーぱみゅぱみゅの活動を通して自分のホットな出来事やタイムリーなことを作品に落とし込んできましたが、今回は出産を経て、メインビジュアルに我が子と一緒に登場してみました。ポイントは、辰年生まれのベビーにちなんで頭にドラゴンのヘッドアクセと、体中にボルダリングのパーツをあしらったところです。まだ小さな我が子とは一心同体で、自分の分身のように感じることが多く、「私の身体のどこにでもよじ登っていいよ。一緒に成長して行こうね。」という想いを、ユーモラスで可愛く表現しました。7月20日のASOBIEXPOで新曲「KURU KURU HARAJUKU」を初披露予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。 ◆ ◆ ◆ 「KURU KURU HARAJUKU」2025年7月18日リリースPre-add/save:https://lnk.to/KURU_KURU_HARAJUKU

