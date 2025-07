keinが7月9日、Major 2nd EP『delusional inflammation』をリリースした。 ◆撮り下ろし写真 2022年に22年ぶりの復活、昨年メジャーデビューも果たしたkein。メジャーデビューEPでは“善の中の悪”あるいは“悪の中の善”という、人間のパラドキシカルな側面が描かれていたが、次作となる今回は“妄想による炎症”がコンセプト。keinらしいダークさと、そして皮肉な遊び心が込められた“濃い作品”となっている。今回、メンバー全員に本作の制作秘話を明かしてもらった。 ◆ ◆ ◆ ──このたびリリースされるMajor 2nd EP『delusional inflammation』は、keinにとって“メジャーデビューEP”であった『PARADOXON DOLORIS』に次ぐ作品となります。今作の制作に向けた動きはいつ頃から始まっていたことになるのでしょうか。 玲央(G):切っ掛けとしては、去年『PARADOXON DOLORIS』を出したあとにやった東名阪ツアー<TOUR ‘2024「PARADOXON DOLORIS」>の打ち上げの時に、攸紀くんから「来年またEPのようなボリューム感の作品を出したいなぁ」っていう要望をまずは僕がもらったんですよね。そこからメンバーのみんなにも話を共有していって、制作がスタートしたという流れでした。 ──サウンドの方向性や作品のテーマについて、制作前にバンド内でいかなるやりとりがあったのかもぜひ教えてください。 玲央:前作は「エネルギッシュな作品にしましょう」という方向性で作っていったんですけど、その次にあたる今回の場合は「各々が考える抜け感だとか、もっと言ってしまえばメジャー感みたいな要素を持った曲を持ち寄りましょうか」ということを僕から言いました。 ──それは実に興味深いエピソードです。“メジャーデビューEP”『PARADOXON DOLORIS』は、それこそエネルギッシュかつkeinらしいダークさや渾沌として雰囲気に充ち満ちた仕上がりが印象的だったので、ある意味で今回はその逆ベクトルを意識されていたという点が少し意外にも思えます。 玲央:そこはやはり、タイミングというのもあったと思います。たとえば、メジャーデビューとなった時にレーベル側から「メジャー感のあるものを」と言われて作るのと、今この時期に自分たちの発信でそういうものを作るのでは意味合いも仕上がりも絶対に違うので。今回は僕からの「どうですか?」という投げかけに対して、みんなが「あ、いいね!」という感じで自発的にそっちの方向に進んでいくことになったんですよ。 ──そんな今作『delusional inflammation』の冒頭を飾るのは、攸紀さんが作曲されている「斧と初恋」です。この曲は音像そのものはヘヴィかつ先鋭的なkeinらしい響きである一方、サビのあたりでコード進行的に不思議な音の上がり方をしていく展開となっていますよね。つまり、あれこそが攸紀さんの思われる“抜け感”や“メジャー感”を具体化した部分になるのでしょうか。 攸紀(B):実は、この曲には最初サビがなかったんです。で、このままだと「抜け感ないな」と思いまして(笑)。スタジオのホワイトボードに「こういうコード進行で1回やってみていいですか」っていう感じでアイディアを書いて、それがそのままカタチになったのがこの完成形ですね。ほんとにサビをつけようと思ってつけたサビなんです。 ──keinが抜け感を意識するとこうなるのか、という斬新さがとても面白いです。 攸紀:シングル曲っぽさとかメジャー感って、僕の中では上物のギターがずっとテーマとなるフレーズを弾いてるようなイメージがあるんですけど、この曲にはそういうところがないんですよ。そういう意味ではいわゆる歌モノ感はあまりないんでしょうけど、keinならではのアンダーグラウンドな雰囲気を持ちつつも聴きやすさはあるっていう、自分なりの狙いの中にはうまくハマったかなと感じてます。 眞呼(Vo):この曲って、なんかジュディマリ(JUDY AND MARY)の「そばかす」っぽさがありますよね。 攸紀:ちょっとわかるかも(笑)。歌詞の世界観とかも含めると、そういうとこあるような気がする。 玲央:うん。僕も眞呼さんの言わんとしてること、なんとなくわかります。 ──そもそも「斧と初恋」という曲タイトルからして相当なインパクトがあるのですけれど、歌詞の中には〈どうしよう褒められた前髪決まらない〉ですとか〈ねぇdarlin’〉といった無邪気な少女性を感じるフレーズもいろいろと織り込まれており、可愛さと猟奇性が混在している点はこの詞の大きな特徴だと言えそうです。そして、その可愛さの部分が眞呼さんの中でのジュディマリのイメージとつながったとか?? 眞呼:私はこの曲に限らず、まずはストーリーを作ってから詞を書いていくんですけど、この曲に関してはとにかく女子っぽい雰囲気を凄く感じてたんです。これは殺人鬼の少女が恋をした、っていう歌なんです。「斧と初恋」っていうタイトルをつけたのは、詞を書き終えた後でした。 ──音の面でも、詞の面でも、「斧と初恋」は可愛い+怖い=コワイイ仕上がりになっているように感じます。この感覚が俗に言うメジャー感と同一のものなのかと言えばそこは少し異なる気もするのですけれど、keinとしての抜け感をたたえた新鮮さがあふれているのは間違いないはずです。 aie(G):これを今回の1曲目にしたっていうのは結果的にわりと大きなポイントで、ちょうど前作の『PARADOXON DOLORIS』から流れ的にいいグラデーションを生み出すことになってるんですよ。前作のディープな匂いも残しつつ、この2枚目でkeinにはキャッチーさやポップさが出てきてるんじゃないの?っていうことが伝わる音になってるというか。とてもいいバランス感を持った曲になったと思います。 ──「斧と初恋」に漂うある種の軽快さは、Sallyさんのドラミングによるところも大きいですよね。 Sally(Dr):こういうタイプの曲って今までのkeinにはなかったですし、僕自身としても過去に叩いたことがなかったパターンのリズムでしたね。イントロのリフ部分あたりはけっこう重いんですけど、サビにかけてはキャッチーで覚えやすいところが出てくる曲なので、出来るだけその印象を活かしながらプレイしていきました。 ──玲央さんにとって、この「斧と初恋」はどのような存在感を持った曲になりますか。 玲央:凄く面白かったですよ。この曲にはシャッフルのリズムで印象的なリフが入ってるんですけど、aieさんの弾いてるフレーズと、攸紀くんの弾いてるベースだと“食ってる”ところが明らかに違うんです。それをスタジオで指摘したら、ふたりから「このアクセントでいいんです!」って言われまして(笑)。僕が別でやってるバンド(lynch.)では絶対そういうところはビタビタに合わせるので、「なるほど……そういう解釈があるのか!」って思いましたね。あと楽曲全体を通しての話としては、やっぱり軽快なだけじゃダメだし、でも重たすぎてもダメなので、この曲を仕上げていくにはそこのいいバランスを探っていく過程が必要でした。

