Awichが、「Wax On Wax Off feat. FERG& Lupe Fiasco」を2025年7⽉16⽇(⽔)にリリースすることを発表した。この楽曲はWu-Tang Clan総帥・RZAが全編プロデュースを⼿掛けるアルバムからの第2弾先⾏シングル。前作「Butcher Shop」でもタッグを組んだFERGに加え、グラミー賞受賞歴を持つシカゴの知性派ラッパーLupe Fiascoが新たに参加。ビートには、東映映画『明⽇なき無頼派』の主題歌である”梶芽⾐⼦「ジーンズぶるうす」”をオフィシャルサンプリング。東洋の美学とNYヒップホップのDNAが⾒事に融合した1曲に仕上がっている。

楽曲タイトル「Wax On Wax Off」は、映画『ベスト・キッド(KARATE KID)』での名セリフ。幼少期から同作に強く影響を受けたというAwichは、”東洋的精神性”や”師弟関係を通じた⾃⼰鍛錬”というテーマを⾃らのキャリアと重ねて本作を制作したという。沖縄をルーツに持ち、アジアと世界をつなぐ存在として注⽬を集めるAwichにとって、「Wax On Wax Off」は⾃分⾃⾝を磨き続けてきた彼⼥の⼈⽣や信念を象徴するような⼀曲となるだろう。ミュージックビデオはリリース当⽇7⽉16⽇(⽔)20:00よりYouTubeプレミア公開予定。監督は、Awich作品を多数⼿がけてきた堀⽥英仁が務める。<リリース情報>Awich「Wax On Wax Off feat. FERG & Lupe Fiasco」配信⽇:2025年7⽉16⽇(⽔)