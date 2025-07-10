ÉÍÅÄ²í¸ù¡õ±ÊÅçÍ¥Èþ¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¡ÈµìÃÎ¤ÎÃç¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¿·´ë²è¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±ÊÅçÍ¥Èþ¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡Ê¸å1¡§54¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¿·´ë²è¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤ÈÊì¹»¤Î´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û±ÊÅçÍ¥Èþ¡É»×¤¤½Ð¡É¤ÎÎä¤·¤ã¤Ö¥µ¥é¥ÀÄê¿©¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¶Ã¤¯ÉÍÅÄ²í¸ù
¡¡ÉÍÅÄ¤¬¡¢Ëè²óÂØ¤ï¤ëÁêÊý¤È¾å²¼´Ø·¸¤ò¼Î¤Æ¡¢¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦¥í¥±ÈÖÁÈ¡£Á°ÊÔ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÁêÊý¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯3·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢5·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë±ÊÅç¡£¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÉÍÅÄ¤È¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡Ù¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ6Ç¯´Ö¶¦±é¤·¤¿µìÃÎ¤ÎÃç¤À¡£
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¿·´ë²è¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¡¦½é¾åÎ¦¤ÎÄ®¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ18Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ä®¤Ç¡¢ÃÏ¸µÌ±¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë±ÊÅç¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÃÏ¡¦À¾µÜËÌ¸ý¤ò½ä¤Ã¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤â¿·´ë²è¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¡×¤ÈÂê¤·¡¢1»þ´Ö´Ý¤´¤È³Ø¹»¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Âè1²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï±ÊÅç¤ÎÊì¹»¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡¡Âç³Ø¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò»Ö¤·¤¿°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±¡×¤ä¡ÖÉÍÅÄ¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡×¤Ê¤É±ÊÅç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¼·¡¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸·¤·¤¤³ØÀ¸À¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤ª¸ß¤¤¤Î³ØÀ¸À¸³è¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÍÅÄ¤¬¹â¹»À¸³è¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¾Ð¤¤ÍÜÀ®½ê¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Ë¡È¥¤¥±¤Æ¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¡É¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¶µ¤¨¤ë±ÊÅç¡£Âç³Ø¤ÎÀµÌç¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼ÇÀ¸¤Î¹¾ì¤ÇÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë5¿ÍÁÈ¤Î³ØÀ¸¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£Áá¤¯¤â³ØÀ¸¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ³ØÀ¸¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û±ÊÅçÍ¥Èþ¡É»×¤¤½Ð¡É¤ÎÎä¤·¤ã¤Ö¥µ¥é¥ÀÄê¿©¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¶Ã¤¯ÉÍÅÄ²í¸ù
¡¡ÉÍÅÄ¤¬¡¢Ëè²óÂØ¤ï¤ëÁêÊý¤È¾å²¼´Ø·¸¤ò¼Î¤Æ¡¢¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦¥í¥±ÈÖÁÈ¡£Á°ÊÔ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÁêÊý¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯3·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢5·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë±ÊÅç¡£¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÉÍÅÄ¤È¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡Ù¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ6Ç¯´Ö¶¦±é¤·¤¿µìÃÎ¤ÎÃç¤À¡£
¡¡Âç³Ø¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò»Ö¤·¤¿°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±¡×¤ä¡ÖÉÍÅÄ¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡×¤Ê¤É±ÊÅç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¼·¡¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸·¤·¤¤³ØÀ¸À¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤ª¸ß¤¤¤Î³ØÀ¸À¸³è¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÍÅÄ¤¬¹â¹»À¸³è¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¾Ð¤¤ÍÜÀ®½ê¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Ë¡È¥¤¥±¤Æ¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¡É¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¶µ¤¨¤ë±ÊÅç¡£Âç³Ø¤ÎÀµÌç¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼ÇÀ¸¤Î¹¾ì¤ÇÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë5¿ÍÁÈ¤Î³ØÀ¸¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£Áá¤¯¤â³ØÀ¸¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ³ØÀ¸¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£