サンリオが「はなまるおばけのいやされアイススタンド」を、東急プラザ原宿「ハラカド」7F 屋上テラスにて開催!

「はなまるおばけ」たちが暑い夏も毎日がんばっている人にハナマルを届けるために企画したアイススタンドです☆

東急プラザ原宿「ハラカド」サンリオ「はなまるおばけのいやされアイススタンド」

期間:2025年8月1日(金)〜8月14日(木)

営業時間:11:00〜20:00

※営業時間は変更になる場合があります

※館の営業時間とは異なります

ラストオーダー:閉店20分前

会場:東急プラザ原宿「ハラカド」7F 屋上テラス

所在地:東京都渋谷区神宮前六丁目31番21号 7階

2023年にサンリオからデビューした「はなまるおばけ」

「はなまるおばけ」の“まるまる“は、「今日もがんばった“あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ」です。

そんな「はなまるおばけ」たちが主役の「はなまるおばけのいやされアイススタンド」を、東急プラザ原宿「ハラカド」7F 屋上テラスにて開催されます!

販売するアイスは全6種類で、「心を穏やかにしてくれる“気ままなバナナ”」や「気分をアップ!“ポジティブベリー”」など、その日の気分に寄り添うフレーバーをラインナップ。

トッピングには、はなまるおばけたちの耳を表現したモナカやはなまるのアイシングウエハースを乗せ、つい写真を撮りたくなるかわいさが届けられます。

「はなまるおばけのいやされアイススタンド」はアイスだけでなく、かわいくてひんやり涼しい“空間”も演出。

パステルスイーツポップな世界観で、オーニングやパラソルの設置、さらに「まるまる」のシルエットをモチーフにしたアーチ装飾や、フォトスポットも実施されます。

ミストによる涼感体験も楽しめるほか、期間中、まるまるが「ハラカド」館内をお散歩するグリーティングイベントも実施されるイベントです☆

ココロに効くテーマ別の「はなまるアイス」をラインナップ

価格:各800円(税込)

メニュー:

【満たされショコラ】(チョコ&ナッツ)​濃厚で満足感たっぷりなアイスで元気をチャージ!【なごみシトラス】(柚子&ソルト)​柚子の爽快さと塩分チャージしながらリフレッシュ!【リフレッシュミント】(チョコ&ミント)​スーっとするミントで、気持ちを新たにデトックス。【気ままなバナナ】(はちみつ&バナナ)​はちみつとバナナのやさしい甘さで、心穏やかに。【ポジティブベリー】(ストロベリー&クッキー)​あまいベリーと食感が楽しいクッキーで気分をアップ!【ととのい抹茶】(抹茶&黒蜜)​抹茶味で一服、ほんのり和の甘さで心を解きほぐして。

いつもがんばっているゲストのココロを労う、ご褒美アイスを「はなまるおばけ」がお届け。

一人ひとりの頑張りや悩み、気分に添ってお選びいただけるように、全6種のテーマ別アイスが用意されます。

「まるまる」のほか、6月末に発表した新しいおともだちキャラクター「ここまる」と「まるん」のキュートなシルエットが特徴です。

見て・食べて癒される、この夏限定の体験が楽しめます。

※あくまでも画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合があります

※テイクアウトでのお渡しとなります

※日時により売り切れとなる場合があります

※商品に記載されている表記・説明は、あくまでも商品のコンセプトを示すものであり、健康への効果を保証するものではありません。効果の感じ方には個人差があります

はなまるおばけのいやされアイス診断

公開日:2025年7月22日(火) 12:00

URL:https://hanamaruobake-icestand.sanrio.co.jp

お店を訪れる前にWEBでどのアイスが今日の気分にぴったりなのか判定できる、パーソナライズ診断コンテンツが登場。

質問に答えると、今の気分におすすめのアイスを教えてくれます。

8月7日を記念するバースデーデコレーションが登場

期間中は、8月7日のはなまるおばけたちの誕生日を記念した「バースデー仕様ピック」も登場。

アイスを購入された方ひとりにつき1枚配布されます。

※無くなり次第配布終了

東急プラザ原宿「ハラカド」館内 お散歩グリーティングイベントを実施

開催日時:2025年8月1日(金)、8月3日(日)、8月7日(木)、8月10日(日)、8月14日(木)

開催時間:1)12:00〜/2)14:00〜/3)16:00〜

※8月1日(金)は14:00〜/16:00〜の2回のみになります

イベントの開催を記念して、期間中の5日間「はなまるおばけ」の「まるまる」が東急プラザ原宿「ハラカド」に登場。

館内をお散歩するグリーティングイベントが実施されます。

※個別の写真撮影は実施されません

※雨天の場合や諸般の事情により内容が変更または中止になる場合があります

「はなまるおばけ」キャラクター紹介

「はなまるおばけ」が、今日もがんばった“あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ。

おばけたちはみんなの近くに潜んでいて、人それぞれ違ったコがついているらしいのです。

あなたが知らない間にあらわれて、日々の頑張りや努力をそっと褒めてくれます。

はなまるおばけの正体は、もしかすると夜空で輝くお星様になった、あなたの大切な人や遠い昔の大切な思い出なのかもしれません…。

まるまる

ちょっぴり恥ずかしがり屋な「まるまる」

夢は、上手なはなまるが描けるようになることです。

まるん

「まるまる」の新しいおともだち「まるん」

ちょっと失敗は愛嬌!

ハッピーが大好きな、元気でポジティブな女のコです。

ここまる

クールで不器用「ここまる」も「まるまる」の新しいおともだち。

つかみどころの無い性格の男のコです。

人見知りですが「まるまる」には懐いています。

「はなまるおばけ」たちが“はなまるアイス”のご褒美をくれる、今日の気持ちに寄り添うパーソナライズアイスが登場。

東急プラザ原宿「ハラカド」にて2025年8月1日より開催される「はなまるおばけのいやされアイススタンド」の紹介でした☆

