¡Ö´ò¤·¤¯¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¡×¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢µ®½Å¤Ê¥í¥±»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤·¤£¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥á¥Á¥ãåºÎï¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬£±£°Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î²¬Â¼¤µ¤ó¡¡ÌðÉô¤µ¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Á´¿È¹õ¤Î¥³¡¼¥Ç¤äÇò¤¤£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥Ò¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥í¥±¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ª¤µ¤á¤¿Æ°²è¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤ªÆó¿Í¤È¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤êÃåÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥±¤Ë½Ð¤ë¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡¡µ×¡¹¤Î¥í¥±³Ú¤·¤ÎÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤·¤°¤µ¤È¤«¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤¿¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡×¡ÖÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥í¥±¤Ë½Ð¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤·¤£¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥á¥Á¥ãåºÎï¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£