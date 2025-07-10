楽天は10日、7月26日（土）〜8月24日（日）楽天モバイルパーク宮城で開催する一軍公式戦において、『夏スタ!VIVID SUMMER』を開催することになったと発表した。

今年の『夏スタ!』は、『VIVID SUMMER』をコンセプトに、楽天モバイルパークが鮮烈な光と音に包まれる。「VIVIDスタジアム」や「VIVIDイルミネーション」をはじめ、イニング間には「VIVIDショー」を開催。7回表終了後の楽天イーグルスラッキー7では、いつものジェット風船がカラフルなVIVID仕様に変わり、スタジアムを鮮やかに彩る。さらに、見た目も味もエネルギッシュでVIVIDなスタジアムグルメも登場！毎年大好評の花火やプールもお楽しみむことができる。

＜『夏スタ!VIVID SUMMER』 概要＞

■期間

・7月26日（土）、27日（日）西武戦

・8月5日（火）〜7日（木）オリックス戦

・8月15日（金）〜17日（日）日本ハム戦

・8月22日（金）〜24日（日）オリックス戦

■開催イベント

【Event1】VIVIDスタジアム

スタジアムをVIVID仕様にライティング。見どころは、正面広場GATE1上の装飾。夜に輝くイルミネーションは、ある文字になっている。

【Event2】VIVIDイルミネーション

楽天イーグルスや東北にまつわるオリジナルイルミネーションを展示。

【Event3】VIVIDショー

毎試合イニング間に「VIVIDショー」を開催。

【EVENT4】ダイワロイネットホテルズpresents VIVID花火

毎試合イニング間に、VIVIDな演出の花火が打ち上がる。さらに、8月24日（日）は試合終了後に2,000発の花火が上がる「ダイワロイネットホテルズpresents夏スタ!フィナーレ花火大会」を開催。

・協賛：大和ハウスリアルティマネジメント株式会社

【EVENT5】「EAGLES SUMMERユニフォーム2025」を対象3試合でプレゼント！

2025シーズンの「夏スタ!」のテーマ「VIVID SUMMER」に合わせ、鮮やかなVIVID PINKをメインカラーに採用「EAGLES SUMMERユニフォーム2025」を当日の観戦チケットをお持ちの先着20,000名様にプレゼント。

・プレゼント対象日

7月26日（土）西武ライオンズ戦［試合開始18:00］

7月27日（日）西武ライオンズ戦［試合開始17:00］

8月23日（土）オリックス戦［試合開始18:00］

【EVENT6】サントリー生ビール ガーデン

毎年恒例のビアガーデンが今年も正面広場で開催される。サントリー生ビールをはじめ、各種サントリー製品を楽しむことができる。

・期間：7月26日（土）〜8月24日（日）

・場所：楽天モバイルパーク宮城 正面広場

・協賛：サントリー株式会社

※試合日のみ開催

【EVENT7】たきイオンプールが登場！

毎年好評の滝プールが「たきイオンプール」として登場！

・期間：7月19日（土）〜8月24日（日）

・場所：スマイルグリコパーク

・料金：無料

・対象：小学生以下のお子様

※オムツが取れていないお子様は「じゃぶじゃぶプール」をご利用ください

・協賛：株式会社アップドラフト

※試合日の他、パーク開園日も利用できる

※利用には水着が必要

■VIVID SUMMER限定グッズ

7回表終了後の楽天イーグルス ラッキー7で使用されるジェット風船がカラフルに！その他、イニング間イベントにぴったりな光るグッズなどVIVIDなグッズも販売。

・商品名：VIVIDジェット風船

・金額（税込）：350円

※専用のポンプで膨らませてください

■VIVID SUMMER限定グルメ（一部）

「VIVID」をテーマにした色鮮やかなグルメが登場！

・トマト冷麺／価格：1,100円／販売エリア：バックネット裏3階／販売店舗：熊さんラーメン

・冷やし麻辣ジャージャー麺／価格：1,100円／販売エリア：3塁側外周／販売店舗：王道中華 鷲包房

・彩色鶏唐丼／価格：1,100円／販売エリア：スマイルグリコパーク／販売店舗：東北ＨＥＲＯ’Ｓ ＣＡＦＥ

・鮮やかグリーンなジェノベーゼパスタ／価格：1,150円／販売エリア：1塁側外周／販売店舗：Pasta&Bar Campionato

・レモンそば／価格：950円／販売エリア：1塁側外周／販売店舗：美味屋台 福はら

・彩り野菜のタルから丼／価格：1,000円／販売エリア：1、3塁側外周／販売店舗：イーグルスからあげ

・クリームチーズ入りVIVIDべジサンド／価格：800円／販売エリア：1塁側客席内／販売店舗：EAGLES’NEST

・真っ赤な旨辛ヤンニョムチキン／価格：700円／販売エリア：1塁側外周／販売店舗：韓国料理Don！Don！ビビンバ＆チキン

・VIVIDサンデー／価格：600円／販売エリア：バックネット裏2階／販売店舗：お米ぎゃらりぃ

・VIVIDカクテル／価格：800円／販売エリア：3塁側場内2階／販売店舗：HUB BRITISH PUB

※金額は全て税込