ディズニーが、ポップカルチャーの発信地・渋谷の街を舞台に、新たなプロジェクト「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」を開催!

2028年に迎えるに「ミッキーマウス」のスクリーンデビュ100周年に向けて始動した大型グローバルキャンペーン「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環として、渋谷の街が「ミッキー&フレンズ」一色になるイベントであり、日本で特別に開催が決定しました!

開催期間:2025年8月1日(金)〜8月17日(日)

実施内容:

・MY FAVE COLLECTION POP UP SHOP

・DISNEY | YUKIMASA IDA “ONLY TIME WILL TELL”POP UP SHOP POWERED BY ZOZOVILLA

・ACCOMMODE “Disney CoW RAP” POPUP STORE

イベントサイト:https://www.shibuya109.jp/x/SHIBUYA109_MyFaveCollection

SHIBUYA109、RAYARD MIYASHITA PARKにて「ミッキー&フレンズ」と出会える期間限定ポップアップで「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」のユニークなデザインをあしらったオリジナルグッズの販売や、豪華ノベルティがもらえる購入キャンペーンなど多数の企画が実施されます。

また、「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」の期間中、SHIBUYA109、RAYARD MIYASHITA PARKでは館内のBGMを「ミッキーマウス」がセレクトした楽曲を収録したSpotify公式プレイリスト『Mickey’s Mix Tape』がジャック!

5月23日より配信が開始されている、「ミッキーマウス」のベストフレンドであるKing & Princeが歌う「What We Got 〜奇跡はきみと〜」や、Mickey Punkの楽曲など、館内音楽も楽しめます。

さらに、「ディズニー★JCBカード」では、渋谷の街を舞台にミッキーが登場する新TVCMの放映や、まるでミッキー&フレンズが実際に渋谷の街の中で撮影したような期間限定デザインカードの発行、さらにカード利用で参加できる限定グッズキャンペーンなどが実施されています。

「特別な”いつも”へ、僕たちと。」をテーマに、ミッキーや仲間たちがみなさんの身近な存在と感じられるような体験が楽しめる企画です☆

SHIBUYA109渋谷店『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』/RAYARD MIYASHITA PARK『MIYASHITA PARK STYLISH MOMENTS COLLECTION』

スケジュール:

SHIBUYA109渋谷店『SHIBUYA109 MY FAVE COLLECTION』開催期間:2025年8月1日(金)〜8月17日(日)実施内容:・MY FAVE COLLECTION POP UP SHOP・DISNEY | YUKIMASA IDA “ONLY TIME WILL TELL”POP UP SHOP POWERED BY ZOZOVILLA・ACCOMMODE “Disney CoW RAP” POPUP STOREイベントサイト:https://www.shibuya109.jp/x/SHIBUYA109_MyFaveCollectionRAYARD MIYASHITA PARK『MIYASHITA PARK STYLISH MOMENTS COLLECTION』開催期間:2025年8月22日(金)〜9月7日(日)実施内容:・STYLISH MOMENTS COLLECTION POP UP SHOP・DISNEY | GALLERY TARGET “CREATED BY SEVEN HANDS” POP UP SHOP POWERED BY ZOZOVILLA (こちらのイベントは8月28日(木)〜9月14日(日)開催となります。)

渋谷のランドマークであるSHIBUYA109とRAYARD MIYASHITA PARKでは、施設内の様々な場所で「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」の世界観が楽しめるポップアップを開催。

また「ミッキーマウス」やその仲間たちのかわいらしいフォトスポットやARを使った特別体験が実施されます。

購入キャンペーン

「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」参加店舗にてディズニーグッズを1会計2,000円(税抜き)以上購入された方限定で、イベントオリジナルガシャポンが回せるチケットを配布。

ガシャポン自販機はSHIBUYA109、RAYARD MIYASHITA PARKのコラボレーション期間に各会場のポップアップに併設されます。

館内ではミッキーマウスがセレクトした楽曲をお届け

2024年に配信を開始した音楽好きの「ミッキーマウス」がセレクトした楽曲を収録したSpotify公式プレイリスト『Mickey’s Mix Tape』

期間中SHIBUYA109、RAYARD MIYASHITA PARKの館内では、BGMを『Mickey’s Mix Tape』プレイリストがジャックします。

2025年5月23日に配信を開始したばかりの楽曲「What We Got 〜奇跡はきみと〜」performed by King & Princeや、Mickey Punkの楽曲など、館内音楽も楽しめます。

各所にポスターが出現し、渋谷が「ミッキー&フレンズ」一色に

渋谷周辺では、各所で「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」のポスターが出現。

「ミッキー&フレンズ」が渋谷の街に飛び出してきたかのようなデザインで、夏の渋谷を盛り上げます。

また、キャンペーン参加店舗にて限定リーフレットが配布されます。

「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」特別グッズ

MICKEY&FRIENDS WITH YOU だれでもアクリルチャーム

価格:400円(税込) /1回

「Disney Dream Travel」 特設ページ:https://www.disney.co.jp/shopping/special/dreamtravel

「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」の特別なグッズも多数ラインナップ。

MICKEY MOUSE BE@RBRICK

(左)ZA251G04_14E1 /(右)ZA251G03_14E1

価格:各12,200円(税込)

1年を通して「ミッキーマウス」を日常に感じることのできるファッションアイテムや、

(左)折財布 / (右)ロゴテープハンドバッグ

価格:(左)15,400円(税込) / (右)19,800円(税込)

「ミッキーマウス」と仲間たちが描かれたキーチャームなど豊かなグッズが展開される予定です。

大型グローバルキャンペーン「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」について

特設サイト: https://www.disney.co.jp/fc/special/mickeyirl/wwg

ディズニーフランチャイズのひとつである「ミッキー&フレンズ」が、全世界のファンの間で共感を呼び、キャラクターのストーリーテリングを深めるため、2028年に迎えるミッキーマウス100周年に向けて、2024年よりウォルト・ディズニー・カンパニーが実施しているグローバルキャンペーン。

「ミッキー&フレンズ」のユニークで多面的なキャラクターの個性や興味を表現するために、 “ミッキーたちと私たちが日常を共に過ごす”をテーマに「ミッキー&フレンズ」が現実の世界に登場していきます。

これまでアメリカでは音楽イベントでのアニメーションとアーティストのコラボレーションやTikTokでのエフェクトのほか、人気ブランドとのコラボレーショングッズなどが続々と開始。

日本では「ミッキーマウス」の新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を「ミッキーマウス」のベストフレンド・King & Princeが歌うなど、ミッキー&フレンズとKing & Princeによる特別なコラボレーションが展開されています。

「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環として実施される「ミッキーマウス」と仲間たちが渋谷の街を彩る新プロジェクト。

2025年8月1日より開催される「MICKEY & FRIENDS WITH YOU @SHIBUYA」の紹介でした☆

© Disney

