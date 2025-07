「なんばウォーク」は、夏恒例の生花のひまわり装飾を2025年7月17日(木)から同年8月18日(月)まで開催します。

なんばウォーク「生花のひまわり装飾」

会場:なんばウォーク内 クジラパーク/フォレストパーク

期間:2025年7月17日(木)〜2025年8月18日(月)

※最終日は20時に終了します。

※入場無料。

※なんばウォークが閉館する夜間〜早朝は観覧不可。

「なんばウォーク」は、夏恒例の生花のひまわり装飾を2025年7月17日(木)から同年8月18日(月)まで開催!

冷房の効いた涼しい地下街にいながら、まるで本物のひまわり畑を散策しているかのような気分を味わうことができる、毎年人気の装飾です。

また、公式Xにて「なんばウォークにひまわりを見に行こう!フォロー&リポストキャンペーン」を併催するほか、夏にぴったりなワークショップも開催します。

■各広場の案内

●クジラパーク 〜ひまわりロード〜

「ひまわりに囲まれた写真が撮りたい!」を叶える“ひまわりロード”。

両側にひまわりが並ぶ小道に1歩足を踏み入れるだけで、どこを切り取っても絵になる360度フォトスポットに!

思わず写真を撮りたくなる夏限定の映えスポットで、思い思いの記念撮影を心行くまで楽しめます。

ひまわり装飾イメージ(クジラパーク)

●フォレストパーク 〜ひまわりの丘〜

見ているだけで元気になれるビタミンカラーのひまわりと緑のコントラストが鮮やかな“ひまわりの丘”。

屋外でもなかなか見ることのできない、オリジナル装飾ならではの華やかな空間が広がります。

2025年の夏も駅直結の涼やかな地下街で憩いのひと時を楽しめます。

ひまわり装飾イメージ(フォレストパーク)

【開催広場の案内】

開催広場の案内

■ワークショップ概要

保冷剤に使われるゼリー状のジェルを使って、芳香剤や虫よけにもなる夏にぴったり涼しげな夏色のジェルボトルを作ります。

お子様でも20分程度でご体験できるワークショップです。

会場 :クジラパーク

開催日時:2025年7月26日(土)、27日(日)13:00〜17:00

定員 :各日先着100名様

※定員に達し次第終了となります

※お1人様1回限りとなります

参加条件:開催日当日のなんばウォーク利用の

レシート500円以上(税込/合算可)のご提示

ワークショップイメージ画像

※画像はイメージです

●営業時間

[ファッション・バラエティ・フード]10:00〜21:00

[グルメ]10:00〜22:00

※一部の店舗では早朝営業、短縮営業をしている場合があります。

詳しくは店舗へお問い合わせ下さい。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更する場合があります。

●アクセス

・Osaka Metro 御堂筋線「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面/1・2番街に直結

・Osaka Metro 四つ橋線「なんば駅」北改札口より27番出口方面/1番街に直結

・Osaka Metro 千日前線「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面/1・2番街に直結

・南海電鉄「難波駅」3F北改札口 徒歩約5分/1・2番街へ

・近鉄電車難波線「大阪難波駅」西改札口、東改札口/1・2番街に直結

・JR「難波駅」徒歩4分/1・2番街へ

・Osaka Metro 千日前線「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面/3番街に直結

・Osaka Metro 堺筋線「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面/3番街に直結

・近鉄電車難波線「日本橋駅」西改札口/3番街に直結

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 本物のひまわり1万本が咲き誇る!なんばウォーク「生花のひまわり装飾」 appeared first on Dtimes.