日本のソウルミュージックのレジェンド的存在であるバブルガム・ブラザーズが、デビュー40周年を記念した2枚のアルバムと記念ライブの開催を発表した。アルバム『SOUL SPIRIT PartI〜ジジイは恋の合言葉〜』は、2枚組全28曲入りで8月27日にリリースされる。ディスク1は“Bro.KORN SIDE”、ディスク2は“Bro.TOM SIDE”と題され、それぞれの個性が反映された構成となっている。

新録音源として、ミリオンセラーを記録した「WON'T BE LONG」を16年ぶりに再レコーディング。また、ブラザー・コーンの同級生であるシンガーソングライター・佐野元春がバブルガム・ブラザーズのデビュー時に提供した楽曲をさらに進化させた「SOUL SPIRIT PARTIII feat. 佐野元春」をはじめ、ブラザー・コーンが手がけた新曲「Tokyo Sweet Memories」、ブラザー・トムによる「Aucune guerre n'est bonne(正しい 戦争なんて 無い)」と「ナヤンデルタール人」、そして1975年のディスコヒットソング「愛のディスコティック(It Only Takes A Minute)」(タバレス)のブラザー・コーンによるカバーの6曲が収録される。同時発売となる『SOUL SPIRIT PartII』は、1985年にLPでリリースされ1991年に初CD化されたデビューアルバムのリマスター再発盤。最新のリマスタリングにより、良質なサウンドで蘇る。また、記念ライブ『〜ジジイが街にやってくる!また?〜バブルガム・ブラザーズ LAST LIVE vol.2』が、横浜、大阪、銀座の3会場で全6公演行われることも決定した。昨年のライブの続編的な位置づけとなり、新録曲の披露も予定されている。バブルガム・ブラザーズは、2023年にブラザー・コーンが乳がんを公表し、24年3月に復帰ライブを開催。今年は完全復活に向けた節目の年となり、自伝『WON'T BE LONG バブルと泳いだ人生』(講談社)も5月に刊行された。■『〜ジジイが街にやってくる!また?〜バブルガム・ブラザーズ LAST LIVE vol.2』開催概要・9月10日(水)会場:ビルボードライブ横浜(1日2回公演)1stステージ:午後4時開場/午後5時開演2ndステージ:午後7時開場/午後8時開演・9月23日(火・祝)会場:ビルボードライブ大阪(1日2回公演)1stステージ:午後2時開場/午後3時開演2ndステージ:午後5時開場/午後6時開演・10月5日(日)会場:銀座BASE GRANBELL(1日2回公演)1stステージ:午後3時30分開場/午後4時30分開演2ndステージ:午後7時開場/午後8時開演