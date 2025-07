トランペット奏者の日野皓正(82)の公式サイトが10日に更新され、体調不良のため9、10月の公演への出演をキャンセルし、12月の公演は中止することが発表された。

公式サイトで12月14日開催予定の「日野皓正・山下洋輔・馬場智章・石若 駿 Jazz Horizons」について、日野の体調不良のため公演を中止することが報告された。「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さま、関係者の皆さまには、大変なご迷惑と、ご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「日野皓正本人は演奏活動の再開に並々ならぬ意欲を持っており、近い将来これまで以上にパワフルな演奏をお届けできるよう体調を整えてまいります」とし、「今後とも皆さまのご理解とご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。

また、9月18日開催予定の「JAZZ NOT ONLY JAZZ 供廚よび10月4日開催の「SHONAN JAZZ BY THE SEA in RIVIERA ZUSHI MARINA」への出演をキャンセルすることも発表された。