気軽に、便利に銭湯とつながる！アイ・エイ・ジェイ「銭湯行くよ」

アイ・エイ・ジェイは、銭湯に行く人の体験をサポートするスマートフォンアプリ「銭湯行くよ」を、2025年7月8日に正式リリースします。

アイ・エイ・ジェイは、銭湯に行く人の体験をサポートするスマートフォンアプリ「銭湯行くよ」を、2025年7月8日に正式リリース!

第一弾として、大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合(大阪市浪速区)に加盟する220軒の銭湯に対応。

銭湯ファンがもっと気軽に、もっと便利に銭湯とつながるためのアプリです。

主な機能

「銭湯行くよ」は、ユーザーと銭湯をつなぐスマートフォンアプリです。

主な機能は以下の通りです:

・銭湯検索機能:現在地や地域、条件(サウナ付き・露天風呂ありなど)から店舗を簡単検索

・お気に入り登録機能:よく行く銭湯をブックマークしてアクセスしやすくします

・ゆ印帖(デジタルスタンプカード):アプリ内で、各銭湯にチェックインする形で集めるスタンプカード機能

・店舗詳細情報:営業時間・設備・定休日・写真などの情報を掲載

・銭湯日記機能:訪れた銭湯の思い出を自分だけの日記として、文章や写真を記録

・クーポン配布機能:アプリ内でクーポンを配布し、対象銭湯での特典や割引を提供

