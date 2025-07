ジャズ・トランペッターの日野皓正さん(82)が体調不良のため、9月から12月までの公演に出演できなくなったことが10日、自身の公式サイトで発表されました。

公式サイトでは、日野さんの体調不良のため、9月18日に開催予定の『JAZZ NOT ONLY JAZZ 供戮侶臉覆函10月4日に開催予定の『SHONAN JAZZ BY THE SEA in RIVIERA ZUSHI MARINA』の欠席、そして12月14日に開催予定の『日野皓正・山下洋輔・馬場智章・石若 駿 Jazz Horizons』の中止が立て続けに報告されています。

休演の報告に伴い「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さま、関係者の皆さまには、大変なご迷惑と、ご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

続けて「日野皓正本人は演奏活動の再開に並々ならぬ意欲を持っており、近い将来これまで以上にパワフルな演奏をお届けできるよう体調を整えてまいります」としています。

公式サイトによると、日野さんは1942年10月25日東京生まれ。 9歳からトランペットをはじめ、13歳の頃に米軍キャンプのダンスバンドで活動を開始しました。1967年に初リーダーアルバムをリリース。1975年にニューヨークに渡り、数多くのミュージシャンと活動を共にしました。1989年には日本人で初めてジャズの名門レーベル“ブルーノート”と契約。2004年、紫綬褒章を受章しています。