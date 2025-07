メキシコ風アメリカ料理が楽しめる！San Antonio TEX-MEX 東京ミッドタウン日比谷

クリエイト・ダイニングは、2025年7月18日(金)、複合施設「東京ミッドタウン日比谷」地下1階、駅直結のフードアーケード「HIBIYA FOOD HALL(ヒビヤフードホール)」内に、新業態となるアメリカ・テキサス州発祥の“TEX-MEX(メキシコ風アメリカ料理)”が楽しめる「San Antonio TEX-MEX(サンアントニオ テックスメックス)」をオープンします。

San Antonio TEX-MEX 東京ミッドタウン日比谷

開業日 : 2025年7月18日(金)

所在地 : 東京都千代田区有楽町1-1-2

東京ミッドタウン日比谷地下1階(HIBIYA FOOD HALL内)

アクセス : 東京メトロ千代田線・日比谷線・都営地下鉄三田線「日比谷」駅直結

東京メトロ有楽町線「有楽町」駅 徒歩4分

東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・銀座線「銀座」駅 徒歩5分

JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅 徒歩5分

電話番号 : 03-3500-3470

営業時間 : [月-木]

ランチ11:00-15:00(L.O14:30)/

ディナー17:00-22:30(FOOD L.O21:30/DRINK L.O22:00)

[金・祝前日]

ランチ11:00-15:00(L.O14:30)/

ディナー17:00-23:00(L.O22:00)

[土曜日]

ランチ11:00-15:00(L.O15:00)/

ディナー16:00-23:00(L.O22:00)

[日曜日]

ランチ11:00-15:00(L.O15:00)/

ディナー16:00-22:30(FOOD L.O21:30/DRINK L.O22:00)

※土・日の15:00-16:00は、ドリンクのみの提供となります

定休日 : 不定休(施設に準ずる)

席数 : 88席

■メキシコとアメリカ、二つの食文化が交差する“TEX-MEX(メキシコ風アメリカ料理)”

「San Antonio TEX-MEX」は、“TEX-MEX(メキシコ風アメリカ料理)”を忠実に再現した、スパイシーかつボリューム感のあるメニューを提供する新業態です。

ファヒータやジャンバラヤなど、素材の旨みを活かしたランチに加え、本格的なタコスやワカモレ、テーブルで仕上げるチーズナチョスなど、ディナータイムも多彩な料理がテーブルを彩ります。

メキシコとアメリカの食文化が融合した、奥深い味わいを楽しめます。

■多様な味わいが織りなす、進化する「HIBIYA FOOD HALL」

店舗ごとに仕切りを設けず、開放感あふれる洗練されたNYスタイルが特徴の「HIBIYA FOOD HALL」には、スパニッシュバルやシーフードレストラン、ベトナム料理店、カスタムミートボール専門店、お野菜カフェなど、個性豊かな店舗が揃い、さまざまな味わいと文化が交錯します。

今回、新たに加わる「San Antonio TEX-MEX」が、さらなる彩りと活気を添え、昼夜問わず幅広いシーンに寄り添う食体験をお届けします。

忙しい日のおひとり様ランチや気軽なテイクアウト、ご友人とのカジュアルな集まりに、仕事帰りの一杯、そして週末のご家族や大切な人とのひと時まで、その日の気分やシチュエーションに合わせて楽しめるのが魅力です。

世界の食文化が交わる、NYスタイルのフードホールを楽しめます。

■「San Antonio TEX-MEX」メニューハイライト

タコス(イメージ)

◆タコス&トスターダ

タコス :1pc 450円(税込)〜 ※2pcsより注文いただけます

トスターダ:1pc 550円(税込)〜 ※2pcsより注文いただけます

本場メキシコの味わいを追求したコーントルティーヤタコスは、100%トウモロコシ粉を使用した香ばしいトルティーヤが特長です。

チキン、ポーク、ビーフなど、素材の旨みを活かした具材を丁寧に組み合わせ、バリエーション豊かな味わいを提供します。

また、トルティーヤをカリッと香ばしく揚げた「トスターダ」も用意。

海老やマグロなどのシーフードを合わせ、豊かな食感と風味が口いっぱいに広がる一品に仕上がっています。

食材の持ち味を大切にした、ひと皿ごとの味わいを堪能できます。

ファヒータ(イメージ)

◆ファヒータ ランチ1,200円(税込)〜/ディナー1,600円(税込)〜

ジューシーな肉と彩り豊かな野菜を香ばしく焼き上げ、トルティーヤで巻いて楽しむ「ファヒータ」は、TEX-MEX(メキシコ風アメリカ料理)を代表する一品。

チリペッパーやタイム、ローリエなどを効かせたシーズニングが肉の旨みを引き立て、奥行きある味わいに。

追加トッピングを合わせれば、より多彩な味わいを堪能できます。

トマトの酸味と辛味にハーブが調和した「サルサ・メヒカーナ」や、アボカドの濃厚さとライムの爽やかさが際立つ「ワカモレ」などで、自分好みに仕上げる楽しさも魅力です。

ワカモレ・フレスコ(イメージ)

◆ワカモレ・フレスコ 1,550円(税込)

アボカドをベースに、玉ねぎやトマト、ライム果汁を加えた「ワカモレ・フレスコ」は、濃厚ながらも爽やかな味わいが特長のTEX-MEX(メキシコ風アメリカ料理)定番ディップです。

ライムのさっぱりとした酸味とトマトや玉ねぎのフレッシュな食感がアクセントとなり、肉料理やトルティーヤに合わせることで味わいに豊かな深みをもたらします。

TEX-MEXカクテル(イメージ)

◆TEX-MEXカクテル 800円(税込)〜

グラスの縁に添えたタヒン(メキシコのスパイス)と味わうことで甘みが引き立ち、二度の美味しさを楽しめるテキーラベースのフローズンカクテル「フローズンストロベリーマルガリータ」のほか、グレープフルーツとトニックで爽やかに仕上げたテキーラの定番「パローマ」や、テキーラを使わずグレープフルーツとライムでさっぱりと仕立てた「フローズンモクテル ライムマルガリータ」など、メキシコのエッセンスを存分に感じる一杯を楽しめます。

