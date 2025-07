2025年で開業25 周年を迎えた東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」

イクスピアリにて、この夏(サマー)を思いきり楽しめるコンテンツ「スプラッシュ・チャレンジ!」が展開されます☆

イクスピアリ「スプラッシュ・チャレンジ!」2025

開催期間:2025年8月9日(土)〜17日(日)計9日間

開催時間:13:00〜17:00

場所:2F セレブレーション・プラザ

参加方法:当日イクスピアリ内でご利用のレシート1,000円(税込・合算可)以上のご提示で、グループで1回参加できます

イクスピアリの夏の定番として、”お子サマー”はもちろん、“みなサマー”に大人気な、大量の水しぶきを浴びて清涼感を感じるイベント「スプラッシュ・チャレンジ!」の開催が決定!

「スプラッシュ・ボタン」を押すと、大量の水しぶきが発射!

びしょ濡れになり爽快感が広がります。

この夏一番の笑顔で、とっておきの体験ができるスポットです☆

※中止日のレシートは期間中の開催日有効です

※「舞浜マーメイド歯科」、電子マネーのチャージや金券類のご購入レシートは対象外です

※モバイルオーダー等、レシートが発行されないものは対象外です

※レシートおよび領収証は複数キャンペーンに重複して使用することはできません

※キャッシュレス決済でお支払いされた方は、お客様控えと一緒にレシートまたは領収証を持参ください

※イベント内容および開催時間は、悪天候や渇水状況、その他の都合により、予告なく変更または中止となる場合があります

ワークショップ

一部ショップにて”お子サマー”の自由研究にもピッタリなワークショップを開催。

想像力を膨らませて完成させた時の達成感とともに、夏の思い出を持ち帰ることができる企画です。

ラニハワイ:レインボールームで編むブレスレット

開催場所:1F ガーデン・サイト

トロピカルプランツを中心にこだわりのハワイアン雑貨をセレクト「ラニハワイ」が「レインボールームで編むブレスレット」を実施。

お子さんでも簡単にカラフルなゴムを編むだけで、素敵なブレスレット作りが楽しめるワークショップです。

レインフォレスト カフェ:恐竜ぬいぐるみペイント

開催場所:2F シアター・フロント

ニークな動物達や、高さ5mを誇る巨大円柱水槽のある店内でお食事が楽しめる「レインフォレスト カフェ」が実施する「恐竜ぬいぐるみペイント」

白いブラキオサウルスに色をぬったり、イラストを描いたり、スカーフを巻いたりと、自由な発想で楽しむことができます。

cuccuma:ペットポットアレンジ作り

開催場所:3F グレイシャス・スクエア

“世界にひとつだけのアレンジメント” プリザーブド&ドライフラワー専門店「cuccuma」が「ペットポットアレンジ作り」を開催。

かわいらしいポットベースに好きなお花を挿して完成させる、世界にひとつだけのアレンジが楽しめるワークショップです。

※イベント内容および開催時間は、予告なく変更または中止となる場合があります

ショップ&レストラン

ショップやレストランでは、”おひとりサマー”から”おふたりサマー”、”みなサマー”まで、自身に合った過ごし方で満喫できるグッズやメニューが多数ラインナップ。

頑張っている自分へのご褒美やふたりで一緒に楽しめるお店、みんなで一緒にワイワイ盛り上がれる、おすすめのお店などを紹介していきます。

I feeling α「睡眠イヤーテラピー 70分」

店舗場所:1F ガーデン・サイト

耳への刺激により自律神経を整え、睡眠の質・体質改善に働きかける新感覚のリラクゼーションサロン「I feeling α」

さらに慢性的な疲れ、腰痛や肩・首など調子がイマイチなカラダの不調をメンテナンスし、毎日を健やかに過ごすための施術が行われています。

LUSH「ココシー(フレッシュフェイスマスク)」

店舗場所:1F ガーデン・サイト

フルーツや野菜、植物を原料としたフレッシュハンドメイドコスメティック「LUSH」の「ココシー(フレッシュフェイスマスク)」

お肌を保湿してくれるヤシの実からの恩恵を余すことなく受けた、肌触りをしっとり柔らかくするフレッシュフェイスマスクです。

KANEKO OPTICAL 金子眼鏡「サングラス各種」

店舗場所:2F トレイダーズ・パッセージ

匠の技とトレンドデザインを融合した上質な眼鏡・サングラスが豊富に揃う「KANEKO OPTICAL 金子眼鏡」

ファッションのアクセントに取り入れやすいサングラスが多数ラインナップされています。

LOCAL MOTION「麻レーヨンシャツ/ショートパンツ/オールインワン」

店舗場所:1F ガーデン・サイト

ハワイ・オアフ島出身ブランド「ローカルモーション」

大胆なアートが使用されたレーヨンシャツやショートパンツ、オールインワンなどが販売されています。

シネマイクスピアリ「ペアセット」

店舗場所:2F シアター・フロント

シネマイクスピアリでは、”おふたりサマー”にぴったりな「ペアセット」を販売中。

ポップコーンLとドリンクMが2個セットになっています。

RED LOBSTER「ラグジュアリーペアセット」

店舗場所:3F グレイシャス・スクエア

シーフードレストラン「レッドロブスター」の「ラグジュアリーペアセット」は、シーフードもお肉も楽しめる贅沢なセット。

アルコールと一緒にパーティーのように味わうのもおすすめです。

カフェ・カイラ「パンケーキ」

店舗場所:2F トレイダーズ・パッセージ

日本にいながらハワイ気分が味わえる「カフェ・カイラ」の看板メニューでもあるパンケーキ。

フルーツをたっぷりのせたパンケーキを味わうことができます。

焼肉トラジ「スタンダードコース」

店舗場所:3F グレイシャス・スクエア

“特急レーン”を導入した、最先端焼肉「トラジ」

「スタンダードコース」は、黒毛和牛に冷麺も味わえる、満足の組み合わせです。

ロティズ・ハウス「モクテル7種」

店舗場所:4F シェフス・ロウ

舞浜地ビール「ハーヴェスト・ムーン」の醸造所に隣接する大型ビアレストラン「ロティズ・ハウス」

ノンアルコールカクテル7種も用意されています。

9日間限定で開催される、大量の水しぶきを浴びて清涼感を感じるスペシャルイベント。

イクスピアリ「スプラッシュ・チャレンジ!」は、2025年8月9日より開催です☆

※販売期間は店舗により異なります。また予告なく変更となる場合があります

※内容予告なく変更となる場合があります

