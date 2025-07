【「運命のトリガー」CBT】 7月25日~ 4週以上の実施を予定

Saroasis Studiosは、新次元異能ヒーローバトルロイヤル「運命のトリガー」のクローズドβテスト(CBT)をSteamにて7月25日より実施する。期間は4週以上を予定。

本作は、巨大な浮遊島を舞台に、最大100名の「アウェイクナー」と呼ばれる特殊な能力を持ったキャラクターが生き残りをかけて戦う銃×異能のヒーローバトルロイヤルゲーム。3Dアニメ調で描かれるキャラクターたち、仲間との連携で勝敗が決まるチーム戦略、Unreal Engine 5による没入感などが特徴となっている。

今回のCBTでは3名の新アウェイクナーが初登場。さらに、携行性に優れた折りたたみ式バイク「トヤOTOMO」、高い耐久性を誇る防御型SUV「スパンArmadillo」という2種類の新ビークルも実装される。

CBT参加方法

【『運命のトリガー』クローズドβテストトレーラー】Steamのウィッシュリスト登録およびPlaytest申請 公式サイトでのCBT参加応募(下記リンク参照)※去年αテスト参加者はSteamで自動的に参加資格が付与されます。□Steam応募ページ□公式サイト応募ページ

多彩なモードで広がる戦略バトル

3Dアニメ調で描かれるアウェイクナーたち

連携と判断が鍵を握るチーム戦略

Unreal Engine 5による圧倒的没入感

チートゼロを目指す強固な対策システム

CBTでついに解禁!新ヒーロー・ビークル・武器・モードが大幅追加

(C) Proxima Beta Pte. Limited. All Rights Reserved. (C) Saros Network Technology (Shenzhen) Co., Ltd. All Rights Reserved.