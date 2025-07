天然由来成分100％！Re:innocent「ナチュラルシャンプー」

「Re:innocent(リノセント)」は天然由来成分100%のナチュラルシャンプーを2025年6月27日より販売中です。

Re:innocent「ナチュラルシャンプー」

価格 : 5,000円(税込み:5,500円)

内容量 : 300ml(使用量により約1.5〜3か月分程度)

香り : オレンジ&ベルガモット

成分 : 水、コカミドプロピルベタイン、コカミドDEA、ココイルグルタミン酸K、ペンチレングリコール、ココイルグリシンK、1,2-ヘキサンジオール、乳酸桿菌溶解質、アラントイン、カンゾウ根エキス、センブリエキス、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ポリアスパラギン酸Na、セイヨウアカマツ球果エキス、アルギニン、ローズマリー葉エキス、オランダガラシ葉エキス、オドリコソウ花エキス、トゲキリンサイ/ヒヂリメン/ミツイシコンブ/ウスバアオノリ/ワカメエキス、ミツイシコンブ/ワカメエキス、ニンニク根エキス、ローマカミツレ花エキス、ゴボウ根エキス、アルニカ花エキス、セイヨウキズタ葉エキス、トレオニン、アラニン、グルタミン酸、リシンHCl、プロリン、チロシン、セリン、タウリン、グリシン、フェニルアラニン、イソロイシン、ロイシン、バリン、グアニル酸2Na、イノシン酸2Na、ヒスチジンHCl、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ラウリルグルコシド、アスパラギン酸Na、ヒノキチオール、デキストリン、オレンジ果皮油、ベルガモット果皮油、ラベンダー花油、エンピツビャクシン木油

使用方法は髪と地肌を全体的に予洗いしてから適量をとり、泡立てながら地肌全体を指の腹で洗います。

その後十分にすすいでください。

5分間泡パックをするとさらに効果的です。

◆リノセントナチュラルシャンプーの特徴

・天然由来成分100%配合

毎日使うシャンプーだからこそ心置きなく地肌に乗せることができるものを。

その思いから洗浄成分、保湿成分、香料すべて天然由来成分で作成。

軽くてふんわりとした泡立ちの良さと、さーっと流せる泡切れを両立した「こだわりの泡」が頭皮と髪を包みこみます。

・エイジング世代の髪の悩みにアプローチ

14種類の植物エキスと18種類のアミノ酸が髪に栄養を与え、エイジング世代の髪のお悩み「うねり」「パサつき」「髪の広がり」にアプローチし、まとまりのある指通り滑らかな状態へ導きます。

さらに保湿成分として肌のコンディションを整えるHJ1-S乳酸菌*1を配合しています。

頭皮の肌トラブルを防ぐ注目の成分です。

頭皮環境から健やかなツヤ髪づくりをサポートします。

*1 乳酸菌加熱桿菌

・“5分泡パック”でトリートメントいらず

アミノ酸と植物由来保湿成分によるヘアケア効果で、ナチュラルシャンプーは使うたびに艶やかな髪へと導きます。

そしてその効果は5分間の泡パックによってさらに引き出すことができます!

全体を洗いモコモコ泡に包まれた状態で5分間置くことで、まるでトリートメントしなくてもいいような艶やかな髪へと仕上がります。

*2

*2 体感には個人差があります

・柔らかに香るオレンジ&ベルガモット

プレミアムクラスの天然香料で、オレンジ&ベルガモットの香りづけをしました。

ふんわりと華やかで心和らぐ女性らしい香りがバスタイムを彩ります。

香りがあまり残らないようにすることで、男女問わず使用しやすい点にもこだわりました。

・ヘナユーザーにも喜ばれています!

ヘナとの相性を最大限に考慮したリノセントナチュラルシャンプーは、退色を早めることなく頭皮を綺麗にすることができる絶妙な洗浄力で、ヘナカラーの退色を防ぎつつ使用することができます。

ヘアケアと洗浄成分、この2つのアプローチでヘナ染めライフをサポートするリノセントナチュラルシャンプーは、ヘナご愛用中方におすすめです。

