富山県で特色ある企業の現場が体験できる！とやまデザイン・トライアル2025

富山県では、県内の特色あるものづくり企業の現場で実践的なデザイン提案が体験できる「とやまデザイン・トライアル2025」デザインワークショップの参加者を募集します。

富山県では、県内の特色あるものづくり企業の現場で実践的なデザイン提案が体験できる「とやまデザイン・トライアル2025」デザインワークショップの参加者を募集。

【学生部門】は8月25日(月)から4泊5日で開催、応募締切は7月25日(金)。

【社会人部門】は受入企業により異なり9月24日(水)からと10月1日(水)からの各2泊3日で開催、応募締切は7月31日(木)です。

富山県では、2016年より、全国のデザイン系大学等の学生や若手デザイナーが、県内の企業を対象に商品開発等の企画・アイデアを提案する「とやまデザイン・トライアル」を実施し、デザイン人材の育成や企業におけるデザイン人材の活用促進に取り組んでいます。

2025年度は「デザインワークショップ」として、富山県の特色ある企業に一定期間滞在し、現場で体験した企業文化や技術を踏まえ、企業が提示する課題テーマに対して企画やデザインを提案する実践的なプログラムを行うこととし、【学生部門】と【社会人部門】それぞれ参加者を募集します。

■とやまデザイン・トライアル2025 デザインワークショップ

【学生部門】

専門学校生、大学生または大学院生を対象とし、希望する受入企業に分かれて4泊5日で実施。

初日と最終日には全員で交流や発表をする合同プログラムも。

さらに、経験豊富な現役デザイナーがメンターとして助言・サポートします。

【社会人部門】

概ね就業経験が10年以内のクリエイティブ職の方を対象とし、希望する受入企業において2泊3日で実施します。

両部門ともに富山県までの交通費・宿泊費を全額補助します。

また提案した企画・アイデアは、企業が希望すれば試作や商品化に進展することがあります。

■とやまデザイン・トライアル2025 デザインワークショップ募集概要

【学生部門】

実施期間:2025年8月25日(月)〜29日(金) 4泊5日

開催場所:富山県内

受入企業とテーマ:

・アルミファクトリー株式会社 (アルミ加工・防災製品製造販売)

「避難所の環境改善に繋がる新製品の企画・立案」

・三協立山株式会社(金属製品の製造販売)

「商品カテゴリーの中より1つ選択し、近未来の住空間を彩る新しいデザインを

想像する。

1.フェンス 2.カーポート 3.宅配ボックス」

・株式会社タニハタ(組子建具製造販売)

「組子技術を活用した富裕層向け和風小物の開発」

特典 :富山県までの交通費・宿泊費を全額補助

※宿泊先から企業までの移動費、食費等は原則自己負担

募集人数:各企業 3名程度

募集対象:専門学校生、大学生、大学院生

応募締切:7月25日(金)

※応募者多数の場合は企業ごとに選考あり

応募方法:特設サイトから詳細をご確認後、

【学生部門】応募フォームからエントリーしてください。

日程 :【DAY1】 8月25日(月)|合同オリエンテーション

【DAY2〜4】8月26日(火)〜8月28日(木)|

企業見学、リサーチ、アイデア出し、ラフ制作等

【DAY5】 8月29日(金)|合同報告会

メンター:吉田 守孝 / ヨシタ手工業デザイン室

秋山 かおり / STUDIO BYCOLOR

岡 雄一郎 / 富山県総合デザインセンター

主催 :富山県総合デザインセンター

【社会人部門】

実施期間:小泉製作所 2025年 9月24日(水)〜26日(金) 2泊3日

ナカノ 2025年 10月1日(水)〜3日(金) 2泊3日

開催場所:受入企業

受入企業とテーマ:

・株式会社小泉製作所 (銅合金鋳造・切削加工)

「音のなるジュエリーのデザイン」

・株式会社ナカノ(多機能ボックス製造販売)

「海外展開を見据えた宅配ボックスのデザイン」

報酬など:富山県までの交通費・宿泊費を全額補助

※宿泊先から企業までの移動費、食費等は原則自己負担

募集人数:各企業 1名

募集対象:就業から概ね10年以内のクリエイティブ職の方

※フリーランスの方も対象

応募締切:7月31日(木)

※応募者多数の場合は企業ごとに選考あり

応募方法:特設サイトから詳細をご確認後、

【社会人部門】応募フォームからエントリーしてください。

日程 :【DAY1】企業見学、リサーチ

【DAY2】アイデア出し、ラフ制作等

【DAY3】ラフ制作、プレゼンテーション

主催 :富山県総合デザインセンター

