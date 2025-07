足裏をしっかりと支え、歩行時の安定感抜群！CAMINANDO「FLIP FLAP SANDALS for XL EXTRALIGHT(R)」

CAMINANDO(カミナンド)から、歩行時の安定感と快適な履き心地を追求し、XL EXTRALIGHT(R)(エクストラライト)と共同開発したフリップフラップサンダルが登場しました。

CAMINANDO「FLIP FLAP SANDALS for XL EXTRALIGHT(R)」

カラー:BLACK/BEIGE

価格 :13,200円(消費税込)

素材 :甲材 EVA 底材 EVA

生産国:メキシコ

CAMINANDO(カミナンド)から、歩行時の安定感と快適な履き心地を追求し、XL EXTRALIGHT(R)(エクストラライト)と共同開発したフリップフラップサンダルが登場!

ラスト(木型)を一から設計し、XL EXTRALIGHT(R)(エクストラライト)ソールを採用することで、驚くほどの軽さと優れたクッション性を実現。

長時間の着用でも足への負担を軽減し、快適な履き心地を提供します。

アーチサポート機能を取り入れたデザインにより、足裏をしっかりと支え、歩行時の安定感を向上。

適度なボリュームのあるソールと、洗練された少しスクエアなトゥのシルエットが特徴で、都会的でモダンな印象を与えながら、あらゆるスタイルにマッチします。

カジュアルなデイリーユースからリゾートシーンまで幅広く対応する、デザイン性と機能性を兼ね備えた一足。

エクストラライトとともに開発した、これまでにないフリップフラップサンダルを体感できます。

