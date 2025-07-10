スマホを触らず、通話も通知も。CMF「Watch Pro 2」が今なら30％オフの7,700円！ #Amazonプライムデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年7月8日（火）0時から7月10日（木）23時59分まで一年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー 先行セール」を開催中。
現在、「Watch Pro 2」や「Ear （open）」など、CMFとNothingのスマートウォッチ＆イヤホンがお得に登場しています。
視認性が高く使いやすい、CMF by Nothingのスマートウォッチ「Watch Pro 2」が30％オフとお買い得！
「 2024年度グッドデザイン賞受賞」CMF by Nothing Watch Pro 2 スマートウォッチ / 1"32 AMOLEDディスプレイ / 11日間のバッテリーライフ / Bluetooth通話付き/内蔵マルチシステムGPS/ジェスチャー制御/機能リューズ/直感的なナビゲーション 睡眠検出 活動量計/インテリジェント・モーション・アルゴリズム（アッシュグレー)
7,700円
（30％オフ）
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cmf by NOTHING WATCH PRO スマートウォッチ 【2週間の長時間バッテリー】iPhone/アンドロイド対応 通話可能 活動量計 腕時計 1.96インチ大画面 内蔵マルチシステムGPS 着信＆メッセージ通知 防水 アラーム スポーツウォッチ（アッシュグレー)
6,600円
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つけていることを忘れるほど軽いNothingのオープンイヤーヘッドホン「Ear （open）」が40％オフの大特価！
【VGP 2025 受賞】Nothing Ear (open) オープンイヤーヘッドホン イヤーフック付きイヤホン BT 5.3 クリアボイステクノロジー マイク2個付き 急速充電 iPhone&Android対応 ホワイト
14,880円
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「 2024年度グッドデザイン賞受賞」CMF by Nothing Buds Pro 2完全ワイヤレスイヤホン/50dBまでノイズキャンセリング/6 HDマイク/ChatGPT統合/イヤホンbluetooth5.3/スマートダイヤル/アダプティブANC搭載/サウンドリマスター/LDAC™ テクノロジー/3D空間オーディオ効果/120 ms 低遅延モード/デュアル接続/ゲームモード(オレンジ)
7,700円
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cmf by NOTHING BUDS [日本正規品] ワイヤレス イヤホン インイヤー | アクティブノイズキャンセリング対応 | 透明なデザイン | Ultra Bass Technology 2.0 | DIRAC による HD オーディオ | IP54 防塵および防水 | デュアルデバイス接続を備えたワイヤレス イヤホン - ダークグレー
4,620円
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【VGP 2025 金賞】Nothing ワイヤレスイヤホン NOTHING Ear ノイズキャンセリング/ChatGPT対応/Bluetooth / 最大40.5時間使用可能 / 軽量/外音取り込み/ハイレゾ対応 (ブラック)
13,680円
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【VGP 2025 金賞】Nothing ワイヤレスイヤホン NOTHING Ear (a) ノイズキャンセリング/ChatGPT対応/Bluetooth / 最大42.5時間使用可能 / 軽量/外音取り込み/ハイレゾ対応 (ホワイト)
10,360円
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Spigenのイヤホン用ケース「Nothing Ear（2）」が20％オフ。カバンやベルトに付けられるカラビナ付きで便利！
Spigen Nothing Ear (2) ケース クリア カラビナ付き 紛失防止 イヤーホン用ケース キズ防止 ACS06434 (ジェット・ホワイト)
3,119円
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1,034円
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[KeeFos] 22mm バンド CMF by Nothing Watch Pro 2 対応 交換バンド ナイロン素材 磁気バックル マグネット式バックル 替えベルト 互換性 伸縮性 サイズ調節 編みブレスレット 通気性 柔らしい スポーツ 編組リスト CMF by Nothing Watch Pro 2 対応 交換用 ベルト (ミルクティー)
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YealRed For CMF By Nothing Watch Pro 2専用 ケース 軽量 PC+強化ガラス CMF Watch Pro 2用 保護カバー 9H硬度 取り付け簡単 一体型 全面保護 キズ防止 耐衝撃 HD高透過率 指紋防止 反射低減 For cmf by nothing watch pro 2用 保護ケース（ブラック）
799円
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なお、上記の表示価格は2025年7月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source:「Amazonプライムデー 先行セール」