桜島の降灰予報（定時）

現在、桜島は噴火警戒レベル３「入山規制です。桜島で噴火が発生した場合には、１０日２１時から２４時までは火口から北西の鹿児島市吉野方向に降灰が予想されます。

１０日１２時から１１日６時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼１０日１２時から１５時まで 西（鹿児島市街方向） １２０ｋｍ ８ｋｍ

▼１０日１５時から１８時まで 西（鹿児島市街方向） １２０ｋｍ ８ｋｍ

▼１０日１８時から２１時まで 西（鹿児島市街方向） １３０ｋｍ ６ｋｍ

▼１０日２１時から２４時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １２０ｋｍ ６ｋｍ

▼１１日００時から０３時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １２０ｋｍ ６ｋｍ

▼１１日０３時から０６時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １３０ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、日置市、薩摩川内市、いちき串木野市、姶良市

雨と噴火が重なった場合は「灰雨」となるおそれがあります。雨や噴火の情報に注意してください。

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