°æ¾å¾°Ìï¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Áê¼ê¤Ë¾×·â¡ÖÍè¤ë¤Î!?!?¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡×¡¡9·î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Ø¡¢¤«¤Ä¤Æ·ý¤ò¸ò¤¨¤¿ÃË¥¿¥Ñ¥ì¥¹ÍèÆü
°æ¾å¾°Ìï¡½¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤òÈ¯É½
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¡£9·î14Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÐÀ¤³¦ºÇÂ¿¤Î5ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎÆ±»þËÉ±Ò¤È¤Ê¤ë¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Áê¼ê¤ò¤«¤Ä¤ÆÀï¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶Ã¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡°æ¾å¤Ï5·î¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÁ°Àï¤Ç¡¢2²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âµÕÅ¾¤Î8²óTKO¾¡¤Á¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ö9·î¤Ë¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡Àï¤ò¾¡¤Æ¤ÐÀ¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¡È¥«¥Í¥í¡É¤³¤È¥µ¥¦¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤òÈ´¤¡¢Ã±ÆÈ¤ÇÀ¤³¦ºÇÂ¿5ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎÆ±»þËÉ±Ò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¸½WBA»ÃÄê²¦¼Ô¤Î30ºÐ¡£2023Ç¯4·î¤Ë¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë1-2¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢WBA¤ÈIBF¤Î²¦ºÂ¤ò¼êÊü¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤Ë°æ¾å¤ÏÆ±Ç¯12·î¤ËKO¾¡¤Á¡£4ÃÄÂÎ¤Î²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¤³¤ÎÈ¯É½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÆñÅ¨¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ëÈ¯É½¤Ê¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤â¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é13Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¶¯Å¨¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢°æ¾å¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÎÎ¾Áª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÍèÆü¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Áê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¾ðÊó¤Ë¡¢X¾å¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£¡ÖÁª¼ê¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤Ê¤Î¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÍè¤ë¤Î¡ª¡©¡ª¡©¡×¡Ö¤ª¤©¥¿¥Ñ¥ì¥¹¸Æ¤Ö¤Î¤«¡×¡Ö¥¢¥Ä¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÐºö¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤ÏWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤âÆ±ÀÊ¡£Éðµï¤ÏÆ±¶½¹Ô¤ÇÆ±µé1°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£¶½¹Ô¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖLemino¡×¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¡£ÀïÀÓ¤Ï32ºÐ¤Î°æ¾å¤¬30¾¡¡Ê27KO¡Ë¡¢30ºÐ¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬13¾¡¡Ê10KO¡Ë1ÇÔ¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë