男性の活力と美しさを支える！イシュメイル『MOBY DICK(モビーディック)』

イシュメイルは、30代以上の男性の「活力・印象・集中力」をサポートする新感覚サプリメント『MOBY DICK(モビーディック)』を、2025年6月よりAmazon限定で販売開始しました。

イシュメイル『MOBY DICK(モビーディック)』

内容量:60粒(1ヶ月分/1日2粒目安)

価格 :個人 2,280円(税込)

発売日:2025年6月

製造国:日本国

販売元:合同会社イシュメイル

■商品コンセプト:MYDMで「白鯨のように、雄大に、しなやかに生きる」

商品名の由来は、名作文学『白鯨』に登場する巨大なマッコウクジラ「モビーディック」。

この製品は、力強さと神秘性を併せ持つ“白鯨”のイメージを通じて、現代を生きる男性の「生きる営み」を内側から支える新しいタイプのサプリメントです。

■忙しい男性の「なんとなく不調」に、1日たったの2粒でMYDMへ

日々の生活で、こんなお悩みありませんか?

- 最近、なんとなく元気が続かない

- 年齢とともに印象が変わってきた気がする

- 集中力が続かない日が増えた

- 飲みやすくて「続けやすい」ことが大事

この商品は、こうした30代以降の男性が抱える“なんとなくの不調”に寄り添い、日々のパフォーマンスを支える「新しい男のためのルーティン」として開発されました。

■MYDMの贅沢な3大主成分+古来の伝来素材を適正量で融合した“シン・サプリメント” Made in JAPAN

主成分(1日2粒あたり)

- 還元型コエンザイムQ10 … 20.1mg

- クリルオイル&MCTオイル由来 DHA … 24.9mg/EPA … 47.4mg

- イミダゾールジペプチド(アンセリン) … 4.7mg

さらに、黒にんにく・マカ・亜鉛・すっぽん・アカガウクルア・冬虫夏草・エゾウコギ・タツノオトシゴなど、東洋伝来の希少成分も配合。

GMP認証を取得した国内工場で製造され、毎日安心して摂取できる品質です。

