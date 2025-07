SC・ショップ双方の業務効率化を実現！リゾーム「BOND GATE(ボンドゲート)」

リゾームが提供する商業施設の運営業務に特化したグループウェア「BOND GATE(ボンドゲート)」が、総合ディスカウントストア運営事業に加え、ミスターマックス・ホールディングスに導入されました。

リゾーム「BOND GATE(ボンドゲート)」

ミスターマックス・ホールディングスは、主力事業であるディスカウントストアを中心に、ショッピングセンターの開発・運営等を手がける企業グループです。

“普段の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽しく”という経営理念のもと、「MrMax」を核店舗に多彩な業種のショップを組み合わせた生活密着型のショッピングセンターも展開され、毎日の暮らしになくてはならない社会インフラを目指されています。

商業施設運営における申請業務や情報共有などを紙媒体中心で行っていましたが、今回、デベロッパーとショップ双方の業務効率化を実現するソリューションとして、商業施設運営業務に特化したグループウェア「BOND GATE」が導入されることとなりました。

