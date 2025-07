SKE48出身でグラビアでも注目を集める北野瑠華が、8月29日(金)に自身が初主演を務めるドラマ『グラぱらっ!』とのコラボ写真集を発売することが決定した。

北野瑠華写真集(仮)

漫画『グラぱらっ!』桂あいり・西木田景志/講談社

2024年にSKE48を卒業するや、大胆な撮影に挑戦した1st写真集を刊行し、一躍グラビア界注目の逸材となった北野瑠華。今回は、漫画版『グラぱらっ!』の原作者である桂あいり氏が書き下ろしたストーリーを基に、ドラマのスピンオフとしても楽しめる写真集を刊行する。

ロケ地はグラビアの王道・グアム。美しいビーチや爽やかなプール、瀟洒なホテルなどで、『グラぱらっ!』のヒロイン・葛木さくらがグラビア撮影に臨む姿を演じた。漫画『グラぱらっ!』公式X(@graparaofficial)では、写真集の先行カットを公開。そのほか写真集に関する情報やオフショットなどが随時更新される予定。

北野瑠華 コメント

◆写真集ロケの感想

人生初のグアムでした!

グラビア撮影で海外に行くのも今回が初めてだったので、全てが新鮮でとても楽しく撮影できました!それに、外での撮影の時に通りすがりの現地のおじさんが「Beautiful girl!」って声をかけてくれたり、撮影している様子を車を停めて見てくれたりする方がいて現地ではモテモテでした!とてもいい気持ちで撮影できました!私、グアムでモテるかもしれません!

◆写真集の見どころ

今回の写真集はみなさんが普段見る写真集とは違い、ドラマでは描かれていない物語の続きを見られるような写真集になっています。今回のために『グラぱらっ!』原作の桂あいり先生が絵コンテを描いてくださり、ここでしか見られない葛木さくらの物語がたっぷりと詰まっています。写真集を見ているのにマンガを読んでいるような新しい感覚になりそうな予感!ぜひ新しい『グラぱらっ!』の世界を楽しんでください!

◆読者へのメッセージ

ドラマ『グラぱらっ!』で葛木さくらを演じました、北野瑠華です。今回の写真集はドラマでは描かれていない、新しい葛木さくらの物語が見られる作品になっています。マンガのようにセリフやさくらの心の声は描かれていませんが、ページをめくるたびにまだ出会ったことないさくらに出会えるはずです。何度も見返して、ここでしか見られないさくらの物語をぜひ受け取ってください。そして感想もたくさん聞かせてくださいね!

<プロフィール>

きたの・るか

1999年5月25日生まれの26歳。岐阜県出身。2024年にSKE48を卒業し、女優・タレントとして幅広く活動中。初主演をつとめるドラマ『グラぱらっ!』(ABCテレビ/関西ローカル)が7月6日(日)より放送スタート(毎週日曜 深夜0時10分)。ABCテレビでの放送後、TVerで見逃し配信、DMM TVでは独占見放題配信

書籍概要

タイトル:北野瑠華写真集(仮)

発行:講談社

発売日:2025年8月29日

予価:3,300円(税込)

ISBN:978-4-06-540509-3

写真集公式:@graparaofficial

©栗山秀作

©桂あいり・西木田景志/講談社

