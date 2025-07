aikoが<Live Tour「Love Like Pop vol.25」>の開催が決定した。 本ツアーは2026年1月15日の東京:J:COMホール八王子を皮切りに、2026年6月30日の大阪:フェスティバルホールまで全国19都市21箇所、全37公演をまわるロングホールツアーだ。 2024年1月に<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」>を開催して以来、約2年ぶりの開催となる。オフィシャルFC「Baby Peenats」にて、7月11日12時から前半公演分のみチケット最速先行の受付を開始する。 また、<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24.9」>の開催も決定している。12月6日、7日の東京・国立代々木競技場 第一体育館と12月31日の大阪・大阪城ホールでのカウントダウンライブの2箇所3公演のライブツアーだ。 そして、aikoは今年自身初となる夏フェスに3本出演する。8月23日は、香川県 国営讃岐まんのう公園にて行われる<MONSTER baSH 2025>。8月30日は、山梨県 山中湖交流プラザ きららにて行われる<SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY>。そして、9月15日には千葉市蘇我スポーツ公園で開催の<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025>に出演予定だ。 さらに、aikoが2025年12月28日大阪・フェスティバルホールにて開催される立川談春の主催イベント『玉響(たまゆら)』に出演予定。2019年8月に行われた『立川談春 35周年記念公演 玉響〜tamayura〜』以来約6年半ぶりの出演となり、「玉響(たまゆら)」とは、勾玉(まがたま)同士がふれあうときに響き合う音のことで、転じて「一瞬」や「ほんの微かな」という意味があり、落語と音楽が組み合わさったスペシャルなイベントとなっている。 前回の『立川談春 35周年記念公演 玉響〜tamayura〜』では、立川談春とのトークパートに出演するほか、ライブも披露。また、落語のあとにアンサーソングとして落語の演目に対する一曲を演奏し、落語と音楽が織りなすここでしか聴けないハーモニーで会場を包み込んだ。今回の『玉響 aiko・立川談春二人会』はどのような内容になっているのか12月28日のイベントを楽しみにしてほしい。 <aiko Live Tour「Love Like Pop vol.25」>前半公演■2026年1月15日(木)東京:J:COMホール八王子開場 17:30 / 開演 18:30■2026年1月16日(金)東京:J:COMホール八王子開場 17:30 […]

