佐野元春デビュー45周年を記念したアニバーサリー・ツアーに、東京・大阪での追加公演が決定した。大阪公演は2026年3月15日(日)に大阪城ホール、東京公演は2026年3月21日(土)に東京ガーデンシアターで開催される。いずれも、45周年の節目を祝うにふさわしい特別なステージとなるものだ。 7月からスタートした<佐野元春 45周年アニバーサリー・ツアー>は各地で大好評を博しており、10月までの24公演のチケットはすでに完売しており、各地から追加チケットを求める問い合わせが相次いでいる状況にある。新作アルバム『HAYABUSA JET I』も好評で、販売元のソニーミュージックは相次ぐ在庫切れに急遽追加プレスで対応しているところだ。 この春には全国キャンペーンを精力的に展開し、7月には自身初となる生放送テレビ出演としてNHK「あさイチ」に出演していたが、放送後SNSでトレンド1位を獲得し、番組も記録的な高視聴率を記録するなど、大きな反響を呼んだばかり。 佐野元春はデビュー45周年を迎え、新作アルバムや記念パッケージのリリース、ツアー、イベント、メディア出演など、これまでにないほど多彩な活動を展開しているが、その根底には、長年支えてくれたファンへの感謝とともに、一貫して自立した音楽活動を貫いてきた矜持がある。45年を経てもなお、その情熱と創造力に満ちた姿に一切の陰りはない。 <佐野元春45周年アニバーサリー・ツアー追加公演> 2026年3月15日(日)大阪城ホール2026年3月21日(土)東京ガーデンシアター※チケット詳細は後日発表 佐野元春公式ウェブサイト「MWS」http://www.moto.co.jp/公式YouTube チャンネルhttp://jp.youtube.com/DaisyMusic公式Facebook ページhttps://www.facebook.com/motoharusano

The post 佐野元春、2026年3月に東京・大阪で追加公演決定 first appeared on BARKS.