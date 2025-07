「BTS MAP OF THE SOUL ON:E - HYBE CINE FEST IN ASIA」

6月13日にデビュー12周年を迎え、先日ついにメンバー全員が兵役を終えたBTS。約3年ぶりに7人が揃ったライブ配信では、2026年春の "完全体カムバック"が予告され、世界中を再び"紫色"で染め上げる日がいよいよ現実味を増してきた。

ARMY(ファンの呼称)が待ちに待ち望んだBTSの7人集結への反応から見て取れるように、K-POP界を牽引する存在として世界中を熱狂させているHYBEアーティスト。そのグローバルな人気を象徴するイベントとして、「HYBE CINE FEST IN ASIA」が7月10日(木)からスタートする。

HYBEアーティストによるコンテンツが集結する「HYBE CINE FEST IN ASIA」

■HYBEの勢いを示す個性豊かな10組が集結する「HYBE CINE FEST IN ASIA」

「HYBE CINE FEST IN ASIA」は、HYBEが誇るアーティストの人気コンサート映像を韓国や日本をはじめ、香港やシンガポール、マレーシア、台湾、タイ、インドネシア、インド、フィリピンの映画館で上映する映画祭。すでに2024年11月に中南米11の国と地域で「HYBE CINE FEST IN LATAM」として催され、486の劇場で約26万人の動員する成功を収めた。

満を持してのアジア開催では、BTSを筆頭にSEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPENというシーンを牽引するグローバルグループのコンサートを1週間ずつ順次上映する。

「HYBE CINEMA NORAEBANG - HYBE CINE FEST IN ASIA」

さらに、上記4組にLE SSERAFIMやILLIT、KATSEYEらガールズグループ、第5世代"のメインストリームを担うBOYNEXTDOOR、TWS、日本でも活躍する&TEAMを加えた「HYBE CINEMA NORAEBANG」も7月15日(火)、22日(火)、29日(火)、8月5日(火)に特別上映。

HYBEの勢いを表す多彩な顔ぶれが10組並ぶこの"NORAEBANG(ノレバン)"とは韓国のカラオケのこと。各グループのヒット曲の歌詞付きMVが発声OKで楽しめる応援上映という形式だけに、ファンの熱量を感じられることだろう。

「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR [ACT : SWEET MIRAGE] - HYBE CINE FEST IN ASIA」

■BTS、SEVENTEENら世界を熱狂させたライブパフォーマンス

「HYBE CINE FEST IN ASIA」の口火を切るのが、7月10日(木)から上映開始された「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR [ACT : SWEET MIRAGE]」。2023年3月にスタートし、アメリカ、日本、東南アジアなどを巡った2度目のワールドツアーからファイナル公演を収録しており、若者のエモーションを体現する創造性に満ちた唯一無二の世界観が光る。

「ENHYPEN WORLD TOUR [FATE] - HYBE CINE FEST IN ASIA」

7月18日(金)からは「ENHYPEN WORLD TOUR [FATE]」が上映。2023年から2024年にかけてアジアや北米など各地のスタジアムやアリーナで公演を行った大規模な2度目のワールドツアーで、7人の堂々たるステージングからは世界を熱狂の渦に包んだ彼らの急成長を感じ取ることができるはずだ。

そして、7月25日(金)から始まるのが「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」。2020年に開催されたこのオンラインコンサートは、直前のオンライン公演の8倍もの制作費が投じられ、7人が大規模なセットやAR、VR技術を用いたファンタジックな舞台など4つの巨大なステージでアルバム「MAP OF THE SOUL : PERSONA」と「MAP OF THE SOUL : 7」の楽曲を披露。世界191の国と地域で、100万人近くが同時視聴するなど、世界中のARMYを一つにした壮大なパフォーマンスはBTSでしか味わえない。

「SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - HYBE CINE FEST IN ASIA」

映画祭の最後を飾るのが8月1日(金)からの「SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN]」。2022年に東京ドームやフィリピンアリーナなど21都市29公演を制覇したこのツアーから幕開けとなった韓国・ソウル公演を収録。メンバーが兵役中の今だからこそ、代名詞の"カル群舞"など13人のフルメンバーによるステージにはより一層の感動を覚えるはずだ。

確かなクオリティと唯一無二の個性を持つ10組のアーティストの魅力が詰まった「HYBE CINE FEST IN ASIA」。完全体カムバックへとついに動き出したBTSをはじめ、世界規模のファンダムを生み出す各グループによる迫力のパフォーマンスは、劇場の大スクリーン&音響でこそ堪能したい。

文=HOMINIS編集部

映画情報

HYBE CINE FEST IN ASIA

TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR [ACT : SWEET MIRAGE] - HYBE CINE FEST IN ASIA

7月10日(木)〜7月17日(木) 1週間限定公開

ENHYPEN WORLD TOUR [FATE] - HYBE CINE FEST IN ASIA

7月18日(金)〜7月24日(木) 1週間限定公開

BTS MAP OF THE SOUL ON:E - HYBE CINE FEST IN ASIA

7月25日(金)〜7月31日(木) 1週間限定公開

SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - HYBE CINE FEST IN ASIA

8月1日(金)〜8月7日(木) 1週間限定公開

HYBE CINEMA NORAEBANG - HYBE CINE FEST IN ASIA

7月15日(火)、7月22日(火)、7月29日(火)、8月5日(火) 特別上映

