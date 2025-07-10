¼«Ì±¡¦ÄáÊÝµÄ°÷¡Ö±¿¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ËÇ½ÅÐ¤ÇÃÏ¿Ì¡×È¯¸À¤ËºÊ¤ÈÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿ÈïºÒ¼Ô¤¬ÅÜ¤ê ¡Ö²ÈÂ²¤Ï¡È±¿¤è¤¯¡É¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Únews23¡Û
¡Ö±¿¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ËÇ½ÅÐ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£8Æü¡¢¤³¤¦È¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄáÊÝÍÇ²ð»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿ÈïºÒ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÍ¤Î²ÈÂ²¤Ï¡È±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÄáÊÝµÄ°÷È¯¸À¤ËÈïºÒ¼Ô¡ÖËÍ¤Î²ÈÂ²¤Ï±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¡Ö±¿¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ËÇ½ÅÐ¤ÇÃÏ¿Ì¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÄáÊÝÍÇ²ð»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹
¡Ö±¿¤ÎÎÉ¤¤¤³¤È¤ËÇ½ÅÐ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×
8Æü¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Î¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Î±þ±ç±éÀâ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÄáÊÝµÄ°÷¡£
±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆóµòÅÀÀ¸³è¡×¤Î¿ä¿Ê¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÄáÊÝÍÇ²ð»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹
¡Ö»þ¤Ë¤Ï¡¢Éã¤äÊì¤ä¤Õ¤ë¤µ¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÁíÌ³¾Ê¤ÏÉáÄÌ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐ¤ò¤¹¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Îã¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÄáÊÝÍÇ²ð»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹
¡Ö±¿¤ÎÎÉ¤¤¤³¤È¤ËÇ½ÅÐ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÛµÞÈòÆñÅª¤Ç¤¹¤±¤É¶âÂô¤Ë¤¤¤Æ¤âÎØÅç¤Î½»Ì±É¼¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£2¤Ä¤ÎÃÏ°è¤Ç½»Ì±É¼ÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÄáÊÝÍÇ²ð»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹
¡ÖÃÏ¿Ì¤¬¾å¤ÎÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤ÎÎØÅç¤À¤È¤«¡Ä¤¢¤Î¡Ä¤¿¤Þ¡Ä²¿¤À¤Ã¤±¡©¤¢¤Î¾å¤ÎÊý¤Í¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎËÌ¤ÎÊý¤Í¡×
¼î½§»Ô¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2024Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç610¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Á´²õ¡¦È¾²õ¤·¤¿²È²°¤Ï2Ëü4000Åï°Ê¾å¡£¸½ºß¤â2Ëü¿Í¶á¤¤¿Í¤¬²¾Àß½»Âð¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÄáÊÝµÄ°÷¤Ï¡Ö±¿¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ËÇ½ÅÐ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄáÊÝµÄ°÷È¯¸À¤ËÈïºÒ¼Ô¤Ï¡Ä¡¡²ÈÂ²¤Ï¡Ö±¿¤¬¤è¤¯¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
Àîºê»Ô¤Ç°û¿©Å¹¤ò±Ä¤àÆï·òÆó¤µ¤ó(57)¡£2024Ç¯¤Î¸µÆü¡¢Æï¤µ¤ó¤ÏÎØÅç»Ô¤Î¼«Âð¤Ç²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¼«Âð·óÅ¹ÊÞ¤ÏÅÝ²õ¤·¤¿7³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤Î²¼Éß¤¤Ë¡Ä
ºÊ¡¦Í³¹áÍø¤µ¤ó(48)¤ÈÄ¹½÷¡¦¼îÍö¤µ¤ó(19)¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æï·òÆó¤µ¤ó
¡Ö2¿ÍÆ±»þ¤Ï·ë¹½¤¤Ä¤¤¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡£1¿Í¤Ç¤â¤¤Ä¤¤¤±¤É¤µ¡×
ÅÝ²õ¤·¤¿¼«Âð¤«¤éºÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ·×¤òÃµ¤¹Æï¤µ¤ó¡£
¡¼¡¼ËèÇ¯ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡¡
Æï·òÆó¤µ¤ó
¡Ö¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£²¶¤Ï¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡£Á°¤â»þ·×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ê¤Ë¤»»þ´Ö¤ò¼é¤é¤Ê¤¤ÃË¤À¤«¤é¡×
¡¼¡¼¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
Æï·òÆó¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¤â¡¢µ¤¾æ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÇÅ¹¤òºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Æï·òÆó¤µ¤ó
¡Öµû¤ÏÁ´ÉôÇ½ÅÐ¡×
¡¼¡¼¤½¤³¤Þ¤ÇÇ½ÅÐ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¤Æ¤ë¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ã¤Á¡ÊÇ½ÅÐ¡Ë¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ª¤·¤Ü¤ê¤âÇ½ÅÐ¡¢È¤ÂÞ¤âÇ½ÅÐ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¡×
Å¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÎØÅç¤ÎÅ¹¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æï¤µ¤ó¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄáÊÝµÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æï¤µ¤ó¤Ï¡Ä
Æï·òÆó¤µ¤ó
¡Ö¿´¤¬¤Ê¤¤¤Í¡£¤½¤³¤Ë¿´¤¢¤é¤º¤À¤Í¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È1Ç¯È¾¡¢¤Þ¤À1Ç¯È¾¡£ºòÆü¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇËèÆü»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤·À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Ï²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Å¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ü¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ËÍ¤Î²ÈÂ²¤Ï±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎµÄ°÷¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤ÎÅ¹¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£Áªµó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡£¤³¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡×
Â¾¤ÎÈïºÒ¼Ô¤âÊú¤¯»×¤¤¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
ÈïºÒ¼Ô
¡Ö¤ª¤â¤ó¤Ð¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤Ý¤í¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤¦¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÈïºÒ¼Ô
¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤à¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦Êâ¤³¤¦¤È¤·¤È¤ë¤È¤¤Ë¡¢Èó¾ï¼±¤ä¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¦¡×
Í¿ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼º¸À¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡¿¹»³Íµ´´»öÄ¹
¡ÖÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤È¯¸À¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¸·½ÅÃí°Õ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
È¯¸ÀÅ±²ó¤âµÄ°÷¼¿¦¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
È¯¸À¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿ÄáÊÝµÄ°÷¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÄáÊÝÍÇ²ð»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹
¡ÖÇ½ÅÐÃÏÊý¤¬ÈïºÒ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ø±¿ÎÉ¤¯¡Ù¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿È¯¸À¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÊÈïºÒÃÏ¤ò¡ËÎã¼¨¤È¤·¤Æ½Ð¤¹¤Ë¤âÅ¬Åö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈïºÒÃÏ¤Î»Ù±ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤É¤¦¤«º£²ó¤Î¤³¤È¤Ï¼º¸À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤ªµö¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
È¯¸À¤ò¼Õºá¤·Å±²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ÈÖ½Å¤¤¤â¤Î¤ÇµÄ°÷¼¿¦¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ¥ÅÞ¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤½¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÄáÊÝÍÇ²ð»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾õ¤Ç¤¹¤è¡×
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤Î¼ÁÌä¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Ç¤³¤¦¤·¤ÆÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÇÛÎ¸ÉÔÂ¡×¡Ö¸ÀÍÕÂ¤é¤º¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ø¤ÎÄË¤ß¤ÎÁÛÁüÎÏ¤¬1¥ß¥ê¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð½Ð¤Æ¤³¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿È¯¸À¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ÏÅ±²ó¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£