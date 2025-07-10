¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¤¬°ì¿Í¤À¤±°ã¤¦¡×ÆüËÜ¤ÏÍ×·Ù²ü¡ª Ãæ¹ñ½÷»Ò¤Î179cmÂç·¿FW¤¬Êü¤Ã¤¿ÆÃÂç¤ÎÂ¸ºß´¶¡¡ÞÕ¿È¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤Ë´Ú¹ñ¿Íµ¼Ô¤Ï°¢Á³¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡Ê¸»úÄÌ¤êÆÃÂç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£··î£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿E-1Áª¼ê¸¢¤ÎÂè£±Àï¤Ç¡¢Ãæ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢£²¡Ý£²¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢179¥»¥ó¥Á¤ÎÂÎ¶í¤ò¸Ø¤ëÃæ¹ñ¤ÎFW¥·¥ã¥ª¡¦¥¸¡¼¥¥ó¤À¡£¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Ä¤¤â¤¬¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È°ã¤¦¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡£±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿67Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥í¥¹¤ËÞÕ¿È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ì»þ¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëE-£±Áª¼ê¸¢¡ª¹ñÆâÁÈ26¿Í¤ÇÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢µ¼ÔÀÊ¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Îµ¼Ô¤Ï°¢Á³¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£³Àï¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Í×Ãí°Õ¤ÎÁª¼ê¤À¡£¥Á¡¼¥àºÇÄ¹¿È¤ÎDFÀÐÀîÍþ²»¤Ç¤â172¥»¥ó¥Á¡£¹â¤µ¾¡Éé¤Ç¤ÏÊ¬¤¬°¤¤¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤â½ÅÍ×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥·¥ã¥ª¡¦¥¸¡¼¥¥ó¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÎ¢È´¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡¿¸½ÃÏÆÃÇÉ¡Ë
¡¡£··î£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿E-1Áª¼ê¸¢¤ÎÂè£±Àï¤Ç¡¢Ãæ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢£²¡Ý£²¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢179¥»¥ó¥Á¤ÎÂÎ¶í¤ò¸Ø¤ëÃæ¹ñ¤ÎFW¥·¥ã¥ª¡¦¥¸¡¼¥¥ó¤À¡£¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Ä¤¤â¤¬¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È°ã¤¦¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëE-£±Áª¼ê¸¢¡ª¹ñÆâÁÈ26¿Í¤ÇÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢µ¼ÔÀÊ¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Îµ¼Ô¤Ï°¢Á³¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£³Àï¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Í×Ãí°Õ¤ÎÁª¼ê¤À¡£¥Á¡¼¥àºÇÄ¹¿È¤ÎDFÀÐÀîÍþ²»¤Ç¤â172¥»¥ó¥Á¡£¹â¤µ¾¡Éé¤Ç¤ÏÊ¬¤¬°¤¤¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤â½ÅÍ×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥·¥ã¥ª¡¦¥¸¡¼¥¥ó¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÎ¢È´¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡¿¸½ÃÏÆÃÇÉ¡Ë