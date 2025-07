TOMORROW X TOGETHER最新アルバム「Afterglow」バージョンのコンセプトフォトを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■物語の集大成を込めたビジュアルと没入感を呼ぶ表現力に注目

TOMORROW X TOGETHERは10日0時、公式SNSを通じて4th Album『The Star Chapter: TOGETHER』の「Afterglow」バージョンのコンセプトフォトを公開した。

9日、メンバーの眼差しを盛り込んだムードティーザーを公開したのに続き、インパクトのある色味のコンセプトフォトで新鮮な魅力を披露した。4th Album『The Star Chapter: TOGETHER』は互いに心から共感する時だけできる「名前を呼ぶこと」を通じて互いを救い世界を救うストーリーを描く。

「Afterglow」コンセプトはすべてのことが一段落した後、少年たちが向き合った複合的な感情を表現している。赤い光を背景にどこかを見つめたり、真っ直ぐに正面を見つめることで深い余韻を伝える。破れて汚れた服や体のあちこちにできた傷、乾いた涙の跡は、彼らが経験してきた時間を推察させ、好奇心を刺激する。

さらに赤く染まった海と黒い岩のコントラストも絶妙な緊張感を与えている。 TOMORROW X TOGETHERはここで、水に濡れることも厭わず座り込んで息を整えるなど、すべてのことが終わった残像を視覚化した。彼らの哀愁が漂う表情と鋭い眼差しも劇的な雰囲気を倍増させている。

TOMORROW X TOGETHERはこれまでも、アルバムごとの物語をそのビジュアルで完璧に表現し存在感を放ってきた。今回の「Afterglow」のコンセプトフォトもまた強い没入感を与えた中で、今後公開されていく「Starlight」「Etched」「Awake」バージョンに対する注目も高まっている。

TOMORROW X TOGETHERは7月21日午後6時、4th Album『The Star Chapter: TOGETHER』を発売する。タイトル曲「Beautiful Strangers」の他、「Upside Down Kiss」「Ghost Girl」「Sunday Driver」「Dance With You」「Take My Half」「Bird of Night」「Song of the Stars」の全8曲が収録される。

リリース情報

2025.07.22 ON SALE

ALBUM『The Star Chapter: TOGETHER』

※韓国発売日:7月21日

