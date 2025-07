思わず温泉旅に出たくなる！BIGLOBE 温泉賢人が偏愛する温泉宿リスト 「開運」「ソロ女子」宿

BIGLOBEは、温泉や旅行のスペシャリストである温泉賢人が偏愛する温泉宿リスト「開運温泉宿」と「ソロ女子温泉宿」を2025年7月10日に公開します。

このリストは、温泉地の食やペットも喜ぶ温泉宿など温泉賢人が独自の視点でおススメする宿を選出したもので、思わず温泉旅に出たくなるような魅力的な宿を紹介しています。

「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)」では、2025年 温泉トレンド予測3テーマとともに(注1)、2025年3月に第1弾として本リストを紹介しており、今回の発表は第4弾です。

・「運気アゲアゲ開運温泉」

五行陰陽の気を持つ温泉に入ることは最強の開運アクション。

ファッション&占いページの編集者 青木 良文さんが、幸運旅メソッドと、パワースポット巡りも楽しめる温泉宿4選を紹介します。

2007年から吉方位への旅を始め、また青木さん曰く、温泉は五行の気(木・火・土・金・水)全てが揃う唯一のもの。

また、吉方位への旅をするのにとてもいいタイミングの開運月は、2025年だと11月7日から12月6日とのこと。

青木 良文さん

青木 良文さんプロフィール

ファッション&占いページの編集者として、数々の女性誌やメディアで占いを通じて時代を読み解き、分かりやすくアウトプット。

トークショーなどでも活躍中。

【明神館】長野県 扉温泉

温泉に浸かること自体が開運アクションですが、さらに、立って入るという普段と違う動きを入れるとより運を動かすといわれています。

『明神館』の立ち湯は、腰ぐらいまでの深さに立って浸かるのが新感覚で気持ちがよく、お風呂からの景色も素晴らしい。

神様が湯治に訪れる場所だったという由来があり、お宿は歴史とスピリチュアルなムードを感じます。

パワースポットは車で1時間ほどの『穂高神社』。

金運や商売繁盛にご利益が。

【忘れの里 雅叙苑】鹿児島県 妙見温泉

囲炉裏を囲んでの食事や、朝はお庭で飼っているニワトリの産みたての卵をいただくなど、人としての素に戻れるような温泉宿。

それでいてどこかラグジュアリー。

2種類の源泉を引いていて、微発泡なのが特徴。

源泉は複数あると運気を活性化してくれるとも。

パワースポット『霧島神宮』へ足を運んで、自分自身の運気を整えるという気持ちで参拝を。

このほかにも、新しいことを始める時に浸かりたい極上温泉や、ラグジュアリーに出会い運アップの宿なども紹介しています。

・「ソロ女子温泉宿」

家族や友人、仲間と行く温泉旅も良いけれど、日常を忘れてひとりでゆったり過ごすのもいい。

ひとり時間を楽しむプロ、おひとりプロデューサーのまろさんに、ソロが楽しい&癒やされる至極の温泉宿10選紹介してもらいます。

まろさん

まろさんプロフィール

自身で運営するメディア「おひとりさま。」等でひとり時間の意義や過ごし方を提案。

漫画「おひとりさまホテル」や、「おひとりホテルガイド」の著者で、企業のひとり客向けの企画も手掛ける“おひとりプロデューサー”。

【大黒屋】栃木県 板室温泉

シングルルームがある理想のおひとりさま旅館。

窓に向かって足を伸ばせるカウチチェアや、適度なゆとりと美しい設えも素晴らしい。

本や花器の貸し出しなど、ひとり滞在を彩るサービスも充実。

部屋食なので、人の目を気にすることなく食事に集中できるのも魅力。

【中生館】群馬県 四万温泉

全17室中14室が2023年夏にひとり部屋へとリニューアルした老舗旅館。

ひとり温泉旅館泊は、割高になりがちという悩みを解決してくれるリーズナブルな価格。

しかも温泉通もうなる露天風呂。

混浴がベースで女性は躊躇しがちだが、夜の数時間は女性時間も。

食事もお部屋でいただけます。

このほかにも、海や山などの絶景や、民藝×秘湯を堪能できるソロ旅におすすめの宿を紹介しています。

8月以降も、様々なジャンルで活躍する温泉賢人のおススメ宿を紹介していきます。

温泉偏愛賢人の I LOVE 温泉リスト

