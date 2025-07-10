¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë50¡ó¡×½é¤á¤Æ¡ÈËÇ°×´Ø·¸°Ê³°¡É¤ÎÍýÍ³¤Ç¹â´ØÀÇ¤Ë¡¡¿·¤¿¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É7¤«¹ñ¤Ë´ØÀÇÎ¨ÄÌÃÎ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¿·¤¿¤Ë8¤«¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢8·î¤«¤éÅ¬ÍÑ¤¹¤ë´ØÀÇÎ¨¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤Ï50¡ó¤Î¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¡¢ËÇ°×´Ø·¸°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬9Æü¡¢¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤¿³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ç¤Ï¡¢8·î1Æü¤«¤éÈ¯Æ°¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÎ¨¤Ï¡¢¢§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬20¡ó¡¢¢§¥Ö¥ë¥Í¥¤¤È¥â¥ë¥É¥Ð¤¬25¡ó¡¢¢§¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥¤¥é¥¯¤Ê¤É¤¬30¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¥Ö¥ë¥Í¥¤¤Ï4·î¤Ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤ÎÀÇÎ¨¤è¤ê°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂÐ¤·4·î¤ÎÈ¯É½¤Î5ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë50%¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥È¥é¥ó¥×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼«¤é¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬2022Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËâ½÷¼í¤ê¡×¤Ç¡Ö¼«Í³¤ÊÁªµó¤Ø¤Î¹¶·â¤À¡×¤Ê¤É¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎËÇ°×´Ø·¸¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹ÍýÍ³¤ËËÇ°×´Ø·¸°Ê³°¤Î¤³¤È¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÎ¨¤ò·×»»¤¹¤ë¸ø¼°¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ä
¤³¤ÎÆü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÎ¨¤ò·×»»¤¹¤ë¸ø¼°¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö´ØÀÇÎ¨¤ò·è¤á¤ë¸ø¼°¤Ï¾ï¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£ËÇ°×ÀÖ»ú¤ä¡¢Ä¹Ç¯¤Î²æ¡¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆ¼¤ËÂÐ¤¹¤ë50%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò8·î1Æü¤«¤éÈ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬Íè½µ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¸²½¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ë¬Ìä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂ¦¤È¤ÎÀµ¼°¤Ê2¹ñ´Ö²ñÃÌ¤Ê¤É¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀÖÂôÂç¿Ã¤È¤Î¶¨µÄ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£