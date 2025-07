主演のSF超大作『デューン 砂の惑星』シリーズ第3作『Dune: Part Three(原題)』の撮影が、ついに開始されたことが明らかとなった。

『デューン』シリーズの米公式が、第3作に監督で続投するドゥニ・ヴィルヌーヴによる夕焼けに美しく染まった砂漠の写真を投稿。場所は「アラキス」と表記され、「“…足跡を残すことなく歩く、あの地への旅路”。ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による『デューン』3部作の次回作の撮影が始まりました」と報告している。

"...on a journey into that land where we walk without footprints."



Production has begun on the next film in Denis Villeneuve's Dune trilogy.



