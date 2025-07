【リボルテック モエ】 7月10日 商品化発表

海洋堂は「リボルテック モエ」を商品化すると7月10日に発表した。

「モエ」は「ブルーアーカイブ-Blue Archive-」に登場する生徒の1人。後方から強力な火力支援を行なうのが得意。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.