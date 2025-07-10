·à¾ì¤ØGO¡Ö¼··îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê24Æü¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¡Ë
¡¡È¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡Ê47¡Ë¡¢Ï»ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ¡Ê11¡Ë¤Î½±Ì¾ÈäÏª¤È¤·¤ÆËë¤ò³«¤±¤¿Âçºå¤Î²Æ²ÎÉñ´ì¡£¸ý¾å¤ÇÃæÂ¼òî¼£Ïº¡Ê66¡Ë¤¬¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËö¶²¤í¤·¤¤²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µÆÇ·½õ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆÇ·½õ¤Ïº£²ó¤¬Âçºå½é¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¸ý¾å¤ò½ü¤±¤Ð¡Ö±©º¬¤ÎÆÅ¡Ê¤Ï¤Í¤Î¤«¤à¤í¡Ë¡×¡ÊÃë¤ÎÉô¡Ë¡¢¡ÖÅÚÃØ¡Ê¤Ä¤Á¤°¤â¡Ë¡×¡ÊÌë¤ÎÉô¡Ë¤ÈÉñÍÙ¤À¤±¤Î½Ð±é¤¬»ÄÇ°¤Ê¤¯¤é¤¤¡£ÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¡¢¼ê¼ó¤Î½À¤é¤«¤µ¡¢¤½¤í¤¨¤¿»ØÀè¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤è¤¦¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËÉñÂæ¶õ´Ö¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¿¿¤óÃæ¥ª¡¼¥é¤Þ¤Ç»ý¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¸ý¾å¤ÇÊ¹¤«¤»¤¿¸ýÀ×¤ÏµÒÀÊ¤¬¤¦¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ª¼Çµï¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢Éã¤ÎÈ¬ÂåÌÜµÆ¸ÞÏº¤¬¡È¹¾¸Í¤Î¿è¡É¤ò¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¸«¤»¤¿¡ÖÇß±«¾®ÂµÀÎÈ¬¾æ¡Ê¤Ä¤æ¤³¤½¤Ç¤à¤«¤·¤Ï¤Á¤¸¤ç¤¦¡ËÈ±·ë¿·»°¡Ê¤«¤ß¤æ¤¤¤·¤ó¤¶¡Ë¡×¡ÊÃë¤ÎÉô¡Ë¡£´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÇÎÃ¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤Ð¤³¤Î¿·»°¡ÊµÆ¸ÞÏº¡Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ò¥É¤¤ÃË¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢»õÀÚ¤ì¤Î¤¤¤¤¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤ËÍá°á¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¡¢»±¤ò¥¯¥ë¥ê¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë²ó¤·³«¤¯½êºî¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ºàÌÚÌä²°¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿¼êÂå¡£¿·»°¤Ï2¿Í¤Ë¶î¤±Íî¤Á¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌ¼¤òÍ¶²ý¤·¤Æ¼«Âð¤Ë´Æ¶Ø¡£¼êÂå¤Ï¥á¥Ã¥¿ÂÇ¤Á¤Ë¤·¤ÆºàÌÚÌä²°¤Ø¤Ï¿ÈÂå¶â¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿·»°°Ê¾å¤Î¾å¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¹Í¤¨Ä¾¤»¤Ð¤É¤¤¤Ä¤â¤³¤¤¤Ä¤â¡Ö¡©¡©¡©¡×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¡¢²ÖÆ»¤Î¿·»°¤Î»ÄÁü¤¬º£¤âÇ¾Î¢¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¯¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤âµÆ¸ÞÏº¤ÎÆ÷¤¤Î©¤Ä¤è¤¦¤ÊÉÊ³Ê¤¬¤Ê¤»¤ëµ»¡£¤¢¤Þ¤ê´ØÀ¾¤Ç¤Ï¤«¤«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ì¾ºî¤À¤±¤Ë¡¢¹ó½ë¤ÎÂçºå¤Ç¸«¤ë¤Î¤â¥ª¥Ä¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢¤³¤Î¡ÖÈ±·ë¿·»°¡×¤ËÂçºî¡Ö·§Ã«¿Ø²°¡×¡ÊÌë¤ÎÉô¡Ë¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«µÆÇ·½õ¤¬ÇØÉé¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È»×¤¦¤È¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¡£¥®¥ê¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÚÅÚÃ«Èþ¼ù¡Û¡¡