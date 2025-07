サーティワンから、史上最も売れたゲームの一つである『Minecraft(マインクラスト)』の世界観を楽しめる「マインクラフト アイスクリームケーキ」が登場!

初の実写映画も公開された大人気ゲーム「Minecraft (マインクラフト)」が、初めてサーティワンにやってきます☆

サーティワン「マインクラフト アイスクリームケーキ」

価格:4,000円(税込)

販売期間:2025年7月17日(木)〜通年販売

サイズ:ヨコ 約16.5cm×タテ 約11cm×高さ 約5cm

販売店舗:全国のサーティワン店舗

5月17日に16周年を迎え、世界中のファンに愛され続けている大人気ゲーム『Minecraft (マインクラフト)』

そんな『Minecraft』の世界観が楽しめる「マインクラフト アイスクリームケーキ」が、サーティワンから登場します!

人気キャラクターの四角いチョコプレートがのった四角いケーキピースが6コ合わさった、四角だけのアイスクリームケーキは『マインクラフト』のプレイヤーが最初に降り立った世界をそのままイメージ。

チョコレートスポンジにチョップドチョコレートをのせたアイスクリームは、プレイヤーに近づき爆発する「エンダーマン」

ホワイトスポンジにベリーベリーストロベリーを合わせたのは、見た目がなんともキュートな「ブタ」

ホワイトスポンジとメロンオーレを組み合わせた、目が合うと襲ってくる「クリーパー」

爆弾の「TNT」は、ポッピングシャワーをホワイトスポンジ

チョコレート×チョコレートチップとチョコレートスポンジを組み合わせたアイスクリームは、夜や暗い場所に現れる「ゾンビ」

ホワイトスポンジにベリーベリーストロベリーをのせた、遠くから矢を放つ「スケルトン」が大集合!

それぞれのキャラクターの雰囲気やカラーに合わせたフレーバーは、人気のポッピングシャワーをはじめ、お子さんから大人までみんなが好きなフレーバーがセレクトされています。

ケーキを食べ終わった後には、いずれかのキャラクターが出てくるのもポイントです☆

別添のピックを自由に飾って、みんなでわいわい『マインクラフト』の世界を楽しめるアイスケーキ。

サーティワンのレギュラーメニューに2025年7月17日より仲間入りする「マインクラフト アイスクリームケーキ」の紹介でした☆

スーパーマリオとのコラボ第3弾!サーティワン「エンジョイ!スーパーアイスクリームサマー」 スーパーマリオとのコラボ第3弾!サーティワン「エンジョイ!スーパーアイスクリームサマー」 続きを見る

「白桃&グレープ」が仲間入り!サーティワン「ザ・クラッシュソーダ」2025 「白桃&グレープ」が仲間入り!サーティワン「ザ・クラッシュソーダ」2025 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post エンダーマンやクリーパーたちのピック付き!サーティワン「マインクラフト アイスクリームケーキ」 appeared first on Dtimes.