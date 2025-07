アルな口コミを活用し、施設の魅力を発信！保育士のミカタ『保育士口コミを活用した保育士直接採用プラン』

「保育士のミカタ」は、保育施設向けに、『保育士口コミを活用した保育士直接採用プラン』の提供を開始しました。

「保育士のミカタ」は、保育施設向けに、『保育士口コミを活用した保育士直接採用プラン』の提供を開始!

蓄積されたリアルな口コミを活用し、施設の魅力を発信。

従来の求人媒体とは異なる保育士へのアプローチにより、採用コストの削減とマッチング精度の向上を実現します。

特徴

【1】全国33,000施設以上の口コミを掲載

全国の保育施設の約80%をカバー。

勤務経験に基づいたリアルな口コミ情報を多数掲載。

【2】月間ユーザー数は約20万人

保育施設に就労中の保育士の3人に1人が利用する、保育業界最大級の保育職場口コミサイトです。

【3】口コミキーワードによる今までにない保育士アプローチ

「保育園 口コミ」「〇〇区 保育園 評判」などのキーワードで上位表示されやすく、施設ページへのアクセスを促進します。

人材紹介会社等が強く、競争激しい「保育園 求人」等のキーワードとは異なる、新たな保育士アプローチが可能。

【4】サイト利用ユーザーの87%が求職活動中に口コミ情報を閲覧

自社アンケート調査では「転職・就職活動中のサイト利用(87%)」と回答。

転職意欲の高い保育士にダイレクトにリーチ可能。

【5】サイト利用ユーザーの50%超が“人材紹介会社を介さない応募”を希望

自社アンケート調査では「保育施設に直接応募したい(32.6%)」「保育士のミカタから応募したい(18.4%)」と回答。

紹介会社を使わず応募したい保育士が51%を超えることが明らかに。

■「サイト利用保育士への求人応募方法に関する意向調査結果」

51%のサイト利用者が直接応募または口コミ経由応募を希望

調査結果から、「保育士のミカタ」のサイト利用者は、「直接応募または口コミ経由」を希望する割合が51.0%(32.6%+18.4%)にのぼり、人材紹介会社を介さずに自ら情報を収集し、主体的に職場を選びたいと考える、求職意欲の高い保育士層であることが分かります。

〈求人応募に関するアンケート内容〉

保育施設に直接応募 :32.6%

保育士のミカタから応募したい :18.4%

求人サイトまたは人材紹介会社から応募したい:34.2%

その他・分からない :14.8%

〈直接応募を希望する理由〉

保育園と直接やり取りした方が早い

直接応募することで電話対応などから印象が分かる

紹介会社を利用すると採用時に保育園側に大きな費用負担がある

紹介会社を利用すると保育園側の費用負担により不採用にされることがある 等

〈アンケート方法〉

掲載箇所:保育士のミカタTOPページ内のアンケートリンクより

回答件数:1,018件

回答期間:2021年6月〜

■新サービス:『保育士口コミを活用した保育士直接採用プラン』の特徴

【1】口コミによるリアルな魅力訴求

実際の勤務経験に基づく信頼性の高い口コミを活用。

職場の雰囲気・人間関係・働きやすさなど、数字では伝わらない魅力を可視化。

ミスマッチの少ない、納得感のある採用につながります。

【2】特別仕様の施設ページで応募意欲を喚起

独自カスタマイズした施設ページで、他園との差別化を実現。

ページを閲覧する保育士の“共感”と“応募意欲”を引き出す設計です。

〈特別仕様の施設ページ内容〉

・本プラン導入施設に投稿されたポジティブな口コミのピックアップ表示

・本プラン導入施設に投稿されたネガティブな口コミを分析し、より良い職場環境づくりに活用および取り組み内容紹介

・本プラン導入施設専用の強調表示やおすすめ枠への掲載

【3】直接応募導線で応募率アップ

施設ページ内に直接応募フォームを設置。

応募が発生するとリアルタイムで通知が届くため、すぐに対応可能。

紹介会社を挟まず、スピーディかつ確実に応募者とつながることができます。

【4】柔軟な料金プランで導入しやすい

採用方針に合わせて、2つのプランから選択可能。

施設の状況に合わせて、無理なく導入・運用できる柔軟な設計です。

・月額固定プラン

月々一定額で継続利用が可能。

採用活動を中長期で強化したい施設向け。

・成果報酬型プラン(応募ごとに課金)

応募があった分だけ課金される、コスト効率に優れたモデル。

■導入の流れ

1) お問い合わせフォームよりご連絡

2) 担当者によるヒアリング・提案

3) カスタマイズページの制作

4) サイト掲載開始

5) フォローアップ・活用サポート

