Mrs. GREEN APPLEメンバーがサプライズ訪問も！『CD聴こうよ。』プロジェクトを全国で展開中
■『ミセスとCD聴こうよ。展』開催中のSHIBUYA TSUTAYAをメンバーがサプライズ訪問！
Mrs. GREEN APPLEが、フィジカルメディアのCD（コンパクトディスク）を手に取ること、聴くことの楽しさ・魅力を提案するプロジェクト『CD聴こうよ。』を全国各所で展開している。
なかでも渋谷では、7月7日から7月14日までSHIBUYA TSUTAYAにて特別企画『ミセスとCD聴こうよ。展＠TSUTAYA』、MIYASHITA PARK South 3F アートギャラリー「SAI」にて10年をじっくりと振り返ることのできる特別企画『Mrs. GREEN APPLE 10th Memorial Room』を7月7日から7月13日まで開催中。
さらにQ’s wall、ハッピーボード、タワーレコード渋谷店外壁といったOOHの展開もあわせて、渋谷エリアをミセスがジャック中だ。
7月某日、『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN MITSUI SHOPPING PARK』を開催中のRAYARD MIYASHITA PARKと、『Mrs. GREEN APPLE 10th Memorial Room』を開催中のSAI、そして『ミセスとCD聴こうよ。展』開催中のSHIBUYA TSUTAYAをメンバーがサプライズで訪問して展示を観覧、直筆サインを残した。
デビュー10周年記念日となった7月8日には、東京タワーがミセスグリーンにライトアップされる「東京タワーミセスグリーンライトアップ」が一日限りで開催され、高さ150mに位置する展望台「メインデッキ」にMrs. GREEN APPLEのバンドロゴが映し出され、東京タワー史上初めての快挙としてメインデッキにアーティストのロゴが投映された。
なお、Mrs. GREEN APPLEは、7月8日に同時リリースしたアニバーサリーベストアルバム『10』とBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』が、7月7日付オリコンデイリーランキングで3冠を獲得した。
リリース情報
2025.07.08 ON SALE
ALBUM『10』
2025.07.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
『ミセスとCD聴こうよ。展＠TSUTAYA』予約サイト
https://0101event.eventos.tokyo/web/portal/784/event/14002
『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN MITSUI SHOPPING PARK』特設サイト
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/mrsgreenapple2025/
『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK』特設サイト
https://mrsgreenapple.com/feature/10years_landmark_popup
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/