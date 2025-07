マルティン・ガルシア・ガルシア、村治佳織出演！日本アーティスト「ADDA交響楽団」初来日公演

日本アーティストは、ラヴェル生誕150周年を記念し、スペインの名門「ADDA交響楽団」の初来日公演を、2025年秋に開催します。

この公演には、人気ソリストのマルティン・ガルシア・ガルシア、村治佳織を迎え、ラヴェルの代表作《ボレロ》をはじめとする珠玉の名曲の数々を楽しめます。

<トピックス>

■ラヴェル生誕150周年 スペインADDA交響楽団

■豪華ソリスト、指揮者

■公演詳細

■来日公演スケジュール

■出演者のプロフィール

■ラヴェル生誕150周年を記念して、本場スペインから贈る「ボレロ」

スペインが誇る若き名門「ADDA交響楽団」が、ついに初来日!

2025年、生誕150周年にあたる作曲家ラヴェルの代表作《ボレロ》を中心に、ロドリーゴ、ファリャらの名曲を、スペインの精鋭たちにより、熱気とともに日本へお届けします。

情熱のスペインが凝縮されたステージを、ぜひ体感してください。

■スペインゆかりの、豪華な出演者たち

世界的な注目を集める2人の人気ソリスト――マルティン・ガルシア・ガルシア(ピアノ)と村治佳織(ギター)が登場。

●マルティン・ガルシア・ガルシア(ピアノ)

――ショパン国際ピアノコンクール第3位。

ガルシアが「自分の魂の一部」と語る《ショパン ピアノ協奏曲 第2番》に注目。

また、ADDA交響楽団とは同郷であり、彼が幼い頃より切磋琢磨してきた団員も在籍。

息の合ったアンサンブルも、公演の見どころです。

マルティン・ガルシア・ガルシア(ピアノ) (C)Fadil Berisha

●村治佳織(ギター)

――スペイン音楽の象徴《アランフェス協奏曲》を本場オーケストラとの共演が実現。

さらに深みを増してきた彼女の繊細なギターの音色と、スペインの若手オーケストラとが織りなすサウンドを楽しめます!

村治佳織(ギター) (C)Kazumi Kiuchi

●ジョセップ・ヴィセント(指揮)/スペイン ADDA交響楽団

――スペインADDA交響楽団音楽監督。

情熱と革新性を兼ね備えたタクトで圧倒的な存在感を放つ。

若き才能たちが奏でる音をどう響かせるのか、期待が高まります。

ジョセップ・ヴィセント(指揮)

スペインADDA交響楽団(1)

東京公演チラシ

■公演詳細

▼2025年11月6日(木)19:00 サントリーホール

ピアノ:マルティン・ガルシア・ガルシア

<プログラム>

ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ

ショパン:ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 op.21

ビゼー :カルメン組曲

ラヴェル:ボレロ

▼2025年11月7日(金)19:00 サントリーホール

ギター:村治佳織

<プログラム>

ラヴェル :亡き王女のためのパヴァーヌ

ロドリーゴ:アランフェス協奏曲

ファリャ :「三角帽子」より抜粋

ラヴェル :ボレロ

<料金>

S席15,000円 A席11,000 B席9,000円 C席6,000円 D席4,000円

お問い合わせ:日本アーティストチケットセンター 03-5305-4545

■スペインADDA交響楽団 来日公演スケジュール

10月29日(水)19:00 福岡

会場 :福岡シンフォニーホール

出演者 :村治佳織

お問い合わせ:アクロス福岡チケットセンター 092-725-9112

11月1日(土)14:00 山口

会場 :周南市文化会館

出演者 :村治佳織

お問い合わせ:周南市文化会館 0834-22-8787

11月3日(月祝)19:15 川崎

会場 :ミューザ川崎

出演者 :村治佳織

お問い合わせ:神奈川芸術協会 045-453-5080

11月6日(木)19:00 東京

会場 :サントリーホール

出演者 :マルティン・ガルシア・ガルシア

お問い合わせ:日本アーティストチケットセンター 03-5305-4545

11月7日(金)19:00 東京

会場 :サントリーホール

出演者 :村治佳織

お問い合わせ:日本アーティストチケットセンター 03-5305-4545

11月8日(土)14:00 大阪

会場 :ザ・シンフォニーホール

出演者 :マルティン・ガルシア・ガルシア/村治佳織

※両名出演

お問い合わせ:日本アーティストチケットセンター 03-5305-4545

スペインADDA交響楽団(2)

■出演者のプロフィール

マルティン・ガルシア・ガルシア(ピアノ)

マルティン・ガルシア・ガルシア(1996年スペイン、ヒホン生まれ)は、国際的に最も優れたピアニストの一人として、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの主要会場で演奏、国際的に称賛されている。

彼は2021年クリーブランド国際ピアノ・コンクールで優勝、2021年ショパン国際ピアノコンクールで第3位と最優秀協奏曲特別賞を受賞、世界的に高い評価を得ている。

彼は5歳からピアノを始め、レイナ・ソフィア音楽学校を卒業、同校ではガリーナ・エギザロヴァ教授に師事、ソフィア王妃から最優秀学生賞を受ける。

その後ニューヨークのマネス音楽院でジェローム・ローズの指導の下、修士号を取得。

最近では、M.プレトニョフ、V.ペトレンコ、A.ボレイコ、S.カンブルランなどの著名な指揮者、ハンブルク響、ワルシャワ・フィル、スペイン国立管、ソウル・フィルなどと共演、日本ではこれまでN響、読響、東京フィル、神奈川フィルと共演している。

2024/2025シーズンは彼にとって主要なシーズンとなり、6度目の日本ツアーでは合計25,000人の観客が集った。

また、韓国、台湾、マレーシア、コロンビアで演奏、ドイツでは、ロストック、ラインガウ音楽祭、ケルンにて公演を行うなど国際的に活躍している。

村治佳織(ギター)

幼少の頃より数々のコンクールで優勝を果たし、ビクターより15歳でCDデビュー。

フランス留学の後、積極的なソロ活動を展開。

NHK交響楽団ほか国内主要オーケストラ及び欧州のオーケストラとの共演も多数重ね、2003年英国の名門DECCAと日本人としては初の長期専属契約を結ぶ。

第5回出光音楽賞、村松賞、第9回ホテルオークラ音楽賞、ベストドレッサー賞(学術・文化部門)、ブルガリアウローラアワード2019を受賞。

2018年リリースの『シネマ』は第33回日本ゴールドディスク大賞を受賞。

1995年、2005年、2022年と「東芝グランドコンサート」に出演。

2023年、デビュー30周年を記念してベストアルバム『Canon〜オールタイム・ベスト』をリリースした。

