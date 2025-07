ディズニーストア旗艦店の一つである「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」が、7月6日(日)にリニューアルオープンしました。そのメディア内覧会に参加してきたので、店内外の様子をご紹介!

リニューアル後の店舗コンセプトは、「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」。古き良き時代を感じさせるゴールドを基調としたアールデコテイストのきらびやかで高級感のある空間に、さまざまなディズニーキャラクターが登場! まるで映画のオープニング・ナイトで劇場にいるような臨場感を感じることができますよ。

店内中央のデジタル・エレベーターには、映像を使った仕掛けが。ミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーキャラクターが、劇場の客席やバルコニーへ向かうようなマジカルなシーンを表現。

また、映写室をイメージした店内後方の新エリアには、映写技師に扮したグーフィーが登場するなど、ファンでなくてもたまらない見どころも盛りだくさんでした。

そしてもちろんたくさんのかわいらしいグッズ!お土産にもぴったりです。

さらに! 今回のリニューアルオープンに合わせ、キャストコスチュームも一新したそうです。おふたりにお話を聞いたところ、「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」をサポートする劇場スタッフをイメージしているそうで、デザインは店舗のカラリーングにも合うピンクとグリーンの二色のネクタイ、そしてパンツのサイドストライプにあしらわれたフィルムロールがポイントとのこと。

新たな魅力がつまった東京ディズニーリゾート店で、特別なひとときを楽しみましょう!

(執筆者: ときたたかし)