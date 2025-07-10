ソニーからCFexpress 4.0対応のType Aカードが登場 USB 40Gbps対応のカードリーダーも同時発売
ソニーは、CFexpress 4.0 Type Aカード「CEA-Gシリーズ」の960GBと1,920GBに加えて、USB 40Gbpsに対応したカードリーダーを8月8日（金）に発売する。
CEA-Gシリーズ
ソニーのCFexpress Type Aで初となるCFexpress 4.0規格に準拠。最大転送速度は読み出しが1,800MB/秒、書き込みが1,700MB/秒。最低持続書き込み速度は400MB/秒となる。
加えてCFexpress規格に対して、5倍の落下強度と10倍の折り曲げ強度を実現した「TOUGH」仕様となる。防塵防水性はIP57相当。
市場推定価格960GB：9万5,000円前後 1,960GB：15万5,000円前後。
CFexpress Type Aカードリーダー「MRW-G3」
CFexpress Type Aカード用のカードリーダー「MRW-G3」も発売。市場推定価格は2万9,000円前後。USB 40Gbps対応のモデルで、規格上CFexpress 4.0の速度を引き出せる。スマートフォンやタブレットへの接続にも対応する。
CFexpress Type Aカード用のカードリーダー「MRW-G3」
外形寸法は約58×17.2×100.5mm。質量は約106g。