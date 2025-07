サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」のカメラにつき、背面メインカメラと望遠カメラのうち1つの性能が前Galaxy S25 Ultraと同じという噂が報じられています。

サムスンの未発表製品に詳しいオランダのサイトGalaxy Clubによると、Galaxy S26 Ultraのメインカメラは前モデルと同じ200MPセンサーが採用される見込みとのこと。もっともセンサーが新型か、S25 Ultraと同じものかは現時点では不明です。

また望遠カメラの1つも、前モデルと同じ5000万画素・5倍光学ズームのペリスコープレンズを引き続き採用する見通しとされています。2つ目の望遠カメラについては詳細がまだ不明ですが、200MPセンサーや異なるズーム倍率の可能性も完全には否定されていません。

今回のリーク情報では広角カメラへの言及はありませんが、サムスンはGalaxy S25 Ultraで12MPセンサーを50MPのものにアップグレードしたばかりなので、同じ仕様にすると思われます。

これらが本当だとすれば、Galaxy S26 Ultraは2024年のS24 Ultra以来、3年連続で同じ性能のメインカメラと望遠カメラを搭載することになるでしょう。もっとも、S26 Ultraには可変絞りが搭載されるとの噂もあり、単なる画素数以上のアップグレードがあるのかもしれません。

