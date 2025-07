古民家や廃校など遊休公的施設を地域の観光に役立てる！ブレインファーム『観光振興×スモールコンセッション』オンラインセミナー

ブレインファームは、国土交通省の後援のもとで、観光分野に特化したスモールコンセッションに関するセミナー『観光振興×スモールコンセッション』オンラインセミナーを2025年7月24日に開催します。

ブレインファーム『観光振興×スモールコンセッション』オンラインセミナー

開催日時 : 2025年7月24日(木) 13:30〜16:00(予定)

受付開始 : 13:15

参加条件 : リアル・アーカイブ配信ともに事前申し込みが必要

定員 : 300名

主催 : ブレインファーム

■『観光振興×スモールコンセッション』について

全国で増え続ける、廃校などの遊休公的不動産を、有効活用し地域活性化につなげていく官民が連携した取組みを「スモールコンセッション」と呼びます。

国土交通省が強く推進するこの制度の理解を深めるため、全国の自治体職員や地元企業を対象に、「地域で求められる観光振興」をテーマとしてオンラインでセミナーを開催します。

<プログラム>

第1部「スモールコンセッションの概要解説と活用の意義について」

時間:13:30〜14:10

講師:国土交通省 総合政策局 社会資本整備政策課 官民連携推進官

大川 晃祐 氏

内容:スモールコンセッションの制度の概要に関する説明と、この制度を活用するべき社会的意義などについて解説いただきます。

第2部「人口減少時代の観光振興のポイントと観光分野の効果的なPPP/PFI活用の視点」

時間:14:10〜14:40

講師:株式会社ブレインファーム代表取締役 新谷 聡美

内容:わが国の観光政策の変遷やこれからの観光行政に求められる視点を紹介するとともに、スモールコンセッションなど観光分野における効果的なPPP/PFIの活用法について説明します。

第3部「事例紹介:観光分野におけるスモールコンセッション活用の意義・留意点、そして展望」

時間:14:40〜15:30

講師:事例紹介(1):市原市 観光振興課 課長 仲野 光一 氏

千葉銀行 理事 地方創生部長 小川 利幸 氏

事例紹介(2):倉吉市 観光交流課 次長 藤井 拓也 氏

鳥取銀行 地域戦略部 調査役 山本 武志 氏

内容:地元の廃校をグランピング宿泊施設に転用したり、閉鎖した旧国民宿舎をリニューアルしたりすることで、滞在人口の増加に寄与している事例について紹介いただきます。

(4)「リニューアルオープン時の広報としても有効な 自治体のプレスリリース戦略の概要」

時間:15:30〜15:50

講師:株式会社メディア戦略 代表取締役 坂本 宗之祐 氏

内容:スモールコンセッションを活用して観光施設をリニューアルができたら、次はその情報を効果的に広報することが望まれます。

新聞記者やPR会社ご出身の経験を活かし、地方自治体だからこそ活用できるプレスリリース戦略について、概要を解説。

講師(株式会社ブレインファーム代表取締役 新谷 聡美)の著書

