韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ(エイティーズ)が、所属事務所のKQ Entertainmentと再契約を交わしたことが10日、発表された。同事務所は「ATEEZのメンバーたちと深い議論の末、HONGJOONG、SEONGHWA、YUNHO、YEOSANG、MINGI、WOOYOUNG、JONGHOの8人全員と7年再契約を完了した」と報告。「7年間築いてきた信義を基にこのご縁が続いていくことが嬉しい」と述べた。

続けて「メンバー各自が持つ無限のスキルを思う存分発揮し、さらに大きく広いステージに進むことができるように継続して全面的に支援を惜しまない予定」とし、今後の活動に期待感を高めた。ATEEZは2018年10月に韓国でデビューし、2019年12月に日本1stアルバム『TREASURE EP.EXTRA : Shift The Map』をリリースし、日本デビューした。ONGJOONG(ホンジュン)、SEONGHWA(ソンファ)、YUNHO(ユンホ)、YEOSANG(ヨサン)、SAN(サン)、MINGI(ミンギ)、WOOYOUNG(ウヨン)、JONGHO(ジョンホ)からなる8人組。公式ファンネーム「ATINY」は、ATEEZ + DESTINY(運命)=「ATEEZとファンは出会う運命だった」という意味が込められている。7月11日午後1時には、12thアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition'』を韓国でリリース(日本発売日は8月1日)。5日、6日の2日間にわたって、韓国・仁川永宗島のインスパイアアリーナを皮切りに『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]』の幕を開けた同グループは、アトランタ、ニューヨーク、ボルチモア、ナッシュビル、オーランド、シカゴ、タコマ、サンノゼ、ロサンゼルス、グレンデール、アーリントン、メキシコシティまで北米12都市を巡った後に日本へ渡り、埼玉、名古屋、神戸で公演を行う。